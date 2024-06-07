НОВОСТИПолитика

Губернатор Томенко рассказал, как в Сочи радовался морю, которого не видел 10 лет

Глава региона ответил на вопросы участников площадки "АТР-Медиа"

07 июня 2024, 14:25, ИА Амител

Фото: губернатор Алтайского края Виктор Томенко
Фото: губернатор Алтайского края Виктор Томенко

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал об эмоциях, которые испытал в марте этого года, когда побывал на масштабном фестивале молодежи в Сочи. В частности, глава региона совершил прогулку вместе с алтайскими волонтерами по набережной, а также наконец-то увидел море впервые за последние 10 лет. Об этом Виктор Томенко рассказал во время общения с участниками площадки "АТР-Медиа", которая прошла в конце мая. Запись разговора только сейчас опубликовали на сайте "Катуни 24".

"В Сочи я пробыл около суток. Был вместе с нашей командой на церемонии открытия фестиваля молодежи в Сочи. Удалось побывать на выставках, прогуляться в Сочи по набережной. Пробежаться, к сожалению, не удалось. Солнце, море… Я на море не был, наверное, 10 лет. Очень захотелось искупаться, но 2 марта для это было еще холодно", – рассказал Виктор Томенко.

Губернатор Алтайского края также сообщил, что лучший опыт проведения международного фестиваля молодежи в Сочи был перенесен в наш регион, где ежегодно проводят АТР.

Напомним, 2 марта губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил Всемирный фестиваль молодежи в Сочи, на котором собралось 20 тысяч участников из 180 стран мира. Среди волонтеров – и представители Алтайского края. Всего из региона на фестиваль было подано свыше трех тысяч заявок. Однако пройти отбор сумели лишь 82 человека из разных сфер. Это ученые, предприниматели, спортсмены, медики, экологи.

Виктор Томенко / Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

Томенко размялся с алтайскими волонтерами в Сочи

В городе на берегу Черного моря проходит Всемирный фестиваль молодежи
НОВОСТИОбщество

Виктор Томенко Алтайский край Туризм

Комментарии 30

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удивили, 10 лет!

15:08:11 07-06-2024

Большинство жителей Алтайского края вообще не видели море. Или лет 35, как минимум.

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Гость

15:22:11 07-06-2024

удивили, 10 лет! (15:08:11 07-06-2024) Большинство жителей Алтайского края вообще не видели море. И... Ну зачем за большинство говорить? В нулевые годы у каждого колхозника/колхозницы в соцсетях появились фотки с Тая или Турции. В Барнауле так по-моему поголовно ездили и не по одному разу.

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Гость

16:46:58 07-06-2024

Гость (15:22:11 07-06-2024) Ну зачем за большинство говорить? В нулевые годы у каждого к... В нулевых только барыги, да перекупы и прочие им родственные души, да чиновники всех мастей ездили, а у работяг, колхозников денег на роскошную жизнь отродясь не бывало.

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Гость

18:33:29 07-06-2024

удивили, 10 лет! (15:08:11 07-06-2024) Большинство жителей Алтайского края вообще не видели море. И... сегодня рейс Адлер-Барнаул был полон.

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Гость

21:16:55 07-06-2024

Гость (18:33:29 07-06-2024) сегодня рейс Адлер-Барнаул был полон. ... Разумеется, рейс в Сочи забит до отказа, поскольку другие аэропорты на южном направлении закрыты и давно, по соображениям безопасности. Поэтому все летят через Сочи, чтобы попасть в Краснодар, Крым и проч… Вовсе не обязательно на море.

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Гость

08:14:11 09-06-2024

удивили, 10 лет! (15:08:11 07-06-2024) Большинство жителей Алтайского края вообще не видели море. И... Я была в 1982 и 89 годах с мамой😁.

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Гость

15:29:18 07-06-2024

ну и не был он на черном море 10 лет, значит на других морях тусил))

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Гость

15:40:51 07-06-2024

ни в тае, ни в турции , да и на черном море не бывала ни разу.

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Гость

16:16:44 07-06-2024

А я море видел только в кино. Особенно красивое в ''Пиратах XX века''.

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Гость

16:26:13 07-06-2024

Может себе позволить, а народу гайки закручивают, скоро не то чтобы на море, до речного вокзала через весь город доехать не сможем себе позволить.

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Гость

18:38:06 07-06-2024

Гость (16:26:13 07-06-2024) Может себе позволить, а народу гайки закручивают, скоро не т... Ну как тебе сказать? Отдых на двоих на море 7 дней - 150 000. За год можно накопить, при условии, что оба в семье работают. А можно и бюджетней обойтись - самое дорогое это билеты. У меня к тебе вопрос - ты кем работаешь, что скоро на проезд не хватит?

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Гость

20:07:20 07-06-2024

Гость (18:38:06 07-06-2024) Ну как тебе сказать? Отдых на двоих на море 7 дней - 150 000... При зарплате 30тр надо не есть -не пить, не платить коммуналку 5 месяцев, тогда накопишь 150тр.

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Гость

20:33:29 07-06-2024

Гость (20:07:20 07-06-2024) При зарплате 30тр надо не есть -не пить, не платить коммунал... кем работаешь за 30?

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Гость

16:46:34 07-06-2024

Я моря 50 лет не видел. И ничего... Жив еще как-то....

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Гость

18:38:36 07-06-2024

Гость (16:46:34 07-06-2024) Я моря 50 лет не видел. И ничего... Жив еще как-то....... А на небе только и разговоров, что о море...

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Гость

17:08:45 07-06-2024

в десятых годах даже студенты могли себе позволить съездить на море. В агентствах очереди были. Греция, Турция от 9000 руб. Во Вьетнам в Муйне в апреле за 19000 с ребенком летали. Так что, реально было очень дешево

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Гость

22:04:14 07-06-2024

Гость (17:08:45 07-06-2024) в десятых годах даже студенты могли себе позволить съездить ... Ну да, многие путешествовали, но по-разному. Одна соседка с ребенком каждый год летала в Турцию, работала в ГИБДД, им ведомство оплачивало дорогу в отпуск. Другая соседка, продавец –кассир, брала кредит, чтобы побывать в Тае. Потом приставы из неё долг выколачивали… Загранпаспорта имеют примерно 20% населения. Соответственно, остальные 80% не могут себе позволить путешествия.

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Гость

23:28:28 07-06-2024

Гость (17:08:45 07-06-2024) в десятых годах даже студенты могли себе позволить съездить ... потому что курс был 30

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Гость

20:40:14 07-06-2024

Вот реально - сколько людей знаю - все живут, зарабатывают, крутятся, ипотеки, машины берут, пусть и в кредиты. Загородка дуром растёт. Вопросов нет к бюджетникам и пенсионерам. А остальные нытики за 30 - вы кто вообще? Совсем попоруки? весь город вакансиями увешан. 80-100 реально зарабатывать. Заводы были вынуждены зарплаты поднять в прошлом году. Тут лично в вас проблема.

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Гость

23:36:51 07-06-2024

Я в нулевые два года отслужил на острове Русский и меня эти ваши моря бесят от одного упоминания.

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Гость

05:12:12 08-06-2024

Да что здесь за перепись униженных и оскорбленных?) Ну почему в реальной жизни все на море были, а тут рассказывают про то что в глаза это море не видели? Я здесь живу всю свою жизнь, знаю ну пол-города практически, ну все путешествуют, на работе более 2 сотен человек - ну все ездили. Здесь тогда вообще кто собирается - социальное днищще????

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Гость

07:29:57 08-06-2024

Гость (05:12:12 08-06-2024) знаю ну пол-города практически, ну все путешествуют... Ох уж эти современные писатели фантастических романов. Прям полгорода он знает, прям все перед ним отчитались.

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Гость

13:55:48 08-06-2024

Гость (07:29:57 08-06-2024) Ох уж эти современные писатели фантастических романов. Прям ... А Вы на бабулину пенсию никак слетать не можете? Ну так оторвите 5-ую точку от дивана и уверенной походкой работать. Не знаю ни одного нищенствующего с руками или головой. А вот тунеядцев на пособиях знаю. Вы не из них часом?

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Гость

19:22:15 08-06-2024

Гость (13:55:48 08-06-2024) А Вы на бабулину пенсию никак слетать не можете? Ну так отор... Деточка, откуда в вашей головешке, полной необузданными фантазиями, появилась мысль обо мне и моих бабушках? Сегодняшним юго-западным ветром надуло? Мои бабушки уже давно "ушли"... Да и в Барнауле бывали только в гостях, у моих родителей, когда мне было мало лет. Летаю отдыхать всей семьей. Четыре человека. В последнее время в основном в Анапу. Дети маленькие, море мелкое. Ну и свой фантастический рассказ про практически пол-Барнаула знакомых, которые перед вами отчитались где и когда они отдохнули, сумеете подтвердить?

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Гость

22:50:49 08-06-2024

Гость (19:22:15 08-06-2024) Деточка, откуда в вашей головешке, полной необузданными фант... Деточка, за 30 кем работаешь? так и не ответила.

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Гость

08:11:28 09-06-2024

Гость (22:50:49 08-06-2024) Деточка, за 30 кем работаешь? так и не ответила.... Я хоть и не деточка, но как на счет работников детсадов ( 30- это уже хорошо), средний, младший медперсонал, рядовые работники торговли, дворники, разнорабочие... Всех не перечислить.. Сможете прожить без всех этих профессий?

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Гость

13:39:58 09-06-2024

Гость (08:11:28 09-06-2024) Я хоть и не деточка, но как на счет работников детсадов ( 30... Все профессии нужны, все профессии важны. Но не все одинаково оплачиваются. Инженер и дворник имеют разную зарплату. В любой стране, при любом строе. Тут от самого человека многое зависит. На моем примере - ребенок ходил в один дет.сад - воспитатели втыкали в телефон, поделка одна в две недели. Перевёл в другой - поделка каждый день, куча дополнительных занятий - танцы, песни, рисование, тхэквандо и т.д. (платно) - так и зарплата у воспитателей в 2 раза больше. А сколько разнорабочий может получать - вообще молчу, лишь бы здоровье позволяло. Я Вам так скажу - каждый сам в ответе за свою жизнь, кто-то двигается, а кто-то сдался, сидит ровно и ждёт благодати. И таких много. А ведь есть куча образовательных программ - платных и бесплатных (скилбокс, школы дизайна, курсы ногтеточек, курсы монтажников, таксуют люди - все не перечислить). Кто-то смело идёт вперёд, а кто-то сидит и ноет. И первые достойны уважения, а вторые, увы.

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Гость

14:09:04 09-06-2024

Гость (08:11:28 09-06-2024) Я хоть и не деточка, но как на счет работников детсадов ( 30... и второй момент - всем перечисленным зарплату платите Вы. Готовы в квитанции ха ЖКХ к графе зарплата дворнику - 200 руб? К росту стоимости продуктов процентов на 20? Чтобы зарплату персоналу поднять? К новой платежке за садик? Дополнительным налогам? Деньги-то надо где-то брать. Готовы? Или Вы работодатель и у Вас дворник 100 зарабатывает?

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Гость

08:34:37 08-06-2024

В Турцию за 9000????А во Вьетнам в Муйню за 19000?????????Да это же в первом случае ''Жигули'',а во втором ''Волга'' на чёрном рынкем!!!!Ни фа себе,дёшево!!!!!!!!!

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Гость

16:10:30 08-06-2024

Турция за 9000 руб - разумеется, какой-нить Idyros 0,5*. Но за 150 на троих можно было слетать в отель, который сейчас овер 500. А в Муйне, где была сама, совершенно нормальный отель Swiss Village. Правда, вечером забронировала (как сейчас помню, Пегас это был), а утром улетели. На неделю из Нска. Да и в этом году только ленивый в мае не слетал. Все по 30, хоть турляндия, хоть тай

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