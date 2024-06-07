Губернатор Томенко рассказал, как в Сочи радовался морю, которого не видел 10 лет

Глава региона ответил на вопросы участников площадки "АТР-Медиа"

07 июня 2024, 14:25, ИА Амител

Фото: губернатор Алтайского края Виктор Томенко

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал об эмоциях, которые испытал в марте этого года, когда побывал на масштабном фестивале молодежи в Сочи. В частности, глава региона совершил прогулку вместе с алтайскими волонтерами по набережной, а также наконец-то увидел море впервые за последние 10 лет. Об этом Виктор Томенко рассказал во время общения с участниками площадки "АТР-Медиа", которая прошла в конце мая. Запись разговора только сейчас опубликовали на сайте "Катуни 24".

"В Сочи я пробыл около суток. Был вместе с нашей командой на церемонии открытия фестиваля молодежи в Сочи. Удалось побывать на выставках, прогуляться в Сочи по набережной. Пробежаться, к сожалению, не удалось. Солнце, море… Я на море не был, наверное, 10 лет. Очень захотелось искупаться, но 2 марта для это было еще холодно", – рассказал Виктор Томенко.

Губернатор Алтайского края также сообщил, что лучший опыт проведения международного фестиваля молодежи в Сочи был перенесен в наш регион, где ежегодно проводят АТР.

Напомним, 2 марта губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил Всемирный фестиваль молодежи в Сочи, на котором собралось 20 тысяч участников из 180 стран мира. Среди волонтеров – и представители Алтайского края. Всего из региона на фестиваль было подано свыше трех тысяч заявок. Однако пройти отбор сумели лишь 82 человека из разных сфер. Это ученые, предприниматели, спортсмены, медики, экологи.