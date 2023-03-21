Томенко пообещал ускорить ремонт обновлённой снаружи спортшколы в Завьялово

Воспитанники и тренеры отметили, например, необходимость установки нового освещения

21 марта 2023, 16:34, ИА Амител













































Томенко в спортшколе / Фото: Антон Федотов

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко во вторник, 21 марта, в ходе рабочего визита в село Завьялово посетил две профильные школы - спортивную и искусств.

В спортшколе глава региона принял решение об оказании помощи в проведении ремонта. Здание было обновлено снаружи, но требует ремонта внутри. Воспитанники и тренеры школы в разговоре с губернатором отметили, что необходима установка нового освещения, ремонт раздевалок, душевых.

"Поможем, конечно", - заверил Томенко.





























Томенко в школе искусств / Фото: Антон Федотов

Также губернатор пообщался с воспитанниками школы искусств, где недавно провели капитальный ремонт. Томенко отметил, что старается сделать так, "чтобы во всех муниципалитетах - и в городах, и в небольших сёлах - у детей была возможность заниматься разными хобби и развивать таланты".

"В школе есть всё необходимое для занятий. А дети – настоящие таланты: побеждают и на краевых, и на российских конкурсах. Договорился с учителями, что если потребуется что-то ещё – напишут заявку в правительство, и мы поможем", – указал губернатор.

Он подчеркнул, что за последние два года в Алтайском крае провели капремонт восьми детских школ искусств. Для 38 закупили музыкальные инструменты. Всего в рамках нацпроекта "Культура" было потрачено 103 млн рублей и краевые власти обязательно продолжат эту работу.

На строительство 39 новых спортивных объектов и ремонт еще 34 в крае с 2019 года потрачено около 2 млрд рублей.