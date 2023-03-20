НОВОСТИПолитика

Томенко рассказал, чем Алтайский край может гордиться

Наш регион — единственный в России, где выпускают авиационные шины, отметил губернатор

20 марта 2023, 13:45, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Алтайский край может гордиться тем, что является единственным регионом в России, где выпускают авиационные шины, заявил губернатор Виктор Томенко.

"Авиация – одна из сфер, которая сейчас сильно нуждается в импортозамещении, и Алтайскому краю есть чем гордиться. Наш регион – единственный в России, где выпускают авиационные шины. Их производят на заводе "ЯШЗ Авиа" в Барнауле", – написал политик в телеграм-канале.

По его словам, предприятие уже завершает разработку шин для российского пассажирского самолёта МС-21, который создаёт корпорация "Иркут".

"Уже в мае 2023 года планируется выпустить опытную партию носовой и основной авиационных шин для этого самолёта на новом оборудовании. Основное оборудование для производства этих шин в ближайшие недели поступит на площадку предприятия", – добавил глава региона.

Ранее рассказали, когда начнут строить новую взлётно-посадочную полосу для аэропорта Барнаула.

Комментарии 22

  • Я горжусь
    20 марта, Гость   Ответить
  • что наконец-то из центральной России к нам побежали "испугавшиеся"... нее?
    20 марта, Гость   Ответить
  • А Томенко то тут причем? Что Томенко то лично сделал? Никакого участия ни Суриков, ни Карлин, ни Томенко, ни администрация в этом не приминали. Это заслуга собственников. Вариантов в 2010 году было два: 1. Продать авиацию Ярославскому шинному. 2. Купить авиацию у Ярославского шинного. В итоге оставался один завод. Если бы собственники пошли по первому варианту, сейчас Томенко гордиться нечем было.
    20 марта, Гость   Ответить
  • Еще пока немного можно животноводством погордиться, но не долго...
    20 марта, Гость   Ответить
  • Сегодня писали, что АК на 81-м месте по ЗП. Есть чем гордиться!
    20 марта, Гость   Ответить
  • И фсё?
    20 марта, Гость   Ответить
  • Сколько человек за счёт этого могут жить?
    20 марта, Гость   Ответить
  • А Томенко то тут причем? Что Томенко то лично сделал? ------------- думаю губернатор (наряду с директором) в силах либо подействовать либо побездействовать чтобы еще один завод приказал долго жить. А спасибо надо сказать дяди Сэму за санкции - это сегодня второй патриот России после Путина. Ну а для края "где не осталось заводов" один не просто живой а выпускающий стратегическую продукцию завод - это действительно достижение!
    20 марта, Гость   Ответить
  • "А Томенко то тут причем? Что Томенко то лично сделал? " - а где он сказал, что это он молодец? Переведу речь специально для вас: Нам повезло, что такая лошадка есть только у нас и нужно с умом ее оседлать. А не упустить такой шанс.
    20 марта, Гость   Ответить
  • .... значит гордится нечем.....
    20 марта, Гость   Ответить
  • 11 квартирами этого субъекта может только гордиться.
    20 марта, Гость   Ответить
  • "- а где он сказал, что это он молодец? " Ну вообще то Томенко губернатор, не последний человек, реально влияющий на жизнь людей, и должен гордиться своей работой, а не чужой. Вот если бы он сказал про самые высокие зарплаты, лучшее здравоохранение, низкую коммуналку, рост постоянный реального уровня жизни жителей края, увеличение бесплатного образования всех уровней, вообщем про все то то на что он может влиять, тогда было бы понятно.
    20 марта, Гость   Ответить
  • Ну так поведайте правду. Авиационную шину и ранее производили на БШЗ (Барнаульский шинный завод), далее он стал АШК (Алтайский шинный комбинат) и сейчас работает под брендом Нортек. То, что ЯШЗ Авиа, был куплен учредителем АШК было давно известно. И просто сейчас под этим юрлицом производят авиационную шину. Ничего нового, чем гордиться. Каждый 10-ый житель Алтайского края работал когда-либо на шинном в Барнауле и знает " реальную картину " ситуации. А еще раз сгорел цех Подготовки, где и как сейчас делают качественную резиновую смесь для этой авиационной шины? Напишите об этом.
    20 марта, Гость   Ответить
  • Каждый 10-ый житель Алтайского края работал когда-либо на шинном в Барнауле и знает " реальную картину " ситуации.---Это да. Автокамерный цех. В резину сверху что только не валилось.
    20 марта, Гость   Ответить
  • еще надо самолеты научиться строить куда эти шины ставить будем
    20 марта, Гость   Ответить
  • Край может гордится нищенскими зарплатами,высокими тарифами на ЖКХ,плохими дорогами,и старыми трамваями которым 40 лет.
    21 марта, Гость   Ответить
  • На днях была статья как Алтайский край третий с конца по з/п, есть чем гордиться)
    21 марта, Гость   Ответить
  • Юридический адрес шинного завода г. ЯРОСЛАВЛЬ. ИНН завода 7606087193. Остались ещё вопросы?
    21 марта, Гость   Ответить
  • Гость, шины для авиации и при СССР выпускали там на заводе построена для этого специальная линия да в целом завод и был построен для выпуска этих игрузовых шын.
    21 марта, Гость   Ответить
  • Очень хотелось бы от власти чтобы навели порядок в Барнауле.Вернусь к нашим "баранам":Про перевозчиков поговорили, цены за проезд подняли,но до сих пор невозможно расплатится банковской картой в маршрутах 58,27,50.Остальные не знаю-езжу на этих автобусах.Стало быть нет картины о реальной прибыли данных перевозчиков и невозможно проверить достоверность отчетов в налоговую-ибо возможен только наличный расчет за перевозку.
    21 марта, Гость   Ответить
  • Гость, или на карту водителю, который заботливо пишет свой номер над кассой в маршрутке. Одно время переставали это делать, сразу после повышения и бурной реакции на это, теперь снова не стесняются получения в кармашек свой. А валидатор под сиденьем прячут. В 60 часто езжу, неохотно достают, чтоб пенсионерам отбить по ветеранским
    21 марта, Гость   Ответить
  • или на карту водителю, который заботливо пишет свой номер над кассой---------- там в 99% случаев указаны карты/телефоны жены/сестры/матери или еще каких родственников. чтоб мелкие поступления с доходом водителя не было возможности связать воедино
    21 марта, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров