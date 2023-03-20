Томенко рассказал, чем Алтайский край может гордиться

Наш регион — единственный в России, где выпускают авиационные шины, отметил губернатор

20 марта 2023, 13:45, ИА Амител

Фото: amic.ru

Алтайский край может гордиться тем, что является единственным регионом в России, где выпускают авиационные шины, заявил губернатор Виктор Томенко.

"Авиация – одна из сфер, которая сейчас сильно нуждается в импортозамещении, и Алтайскому краю есть чем гордиться. Наш регион – единственный в России, где выпускают авиационные шины. Их производят на заводе "ЯШЗ Авиа" в Барнауле", – написал политик в телеграм-канале.

По его словам, предприятие уже завершает разработку шин для российского пассажирского самолёта МС-21, который создаёт корпорация "Иркут".

"Уже в мае 2023 года планируется выпустить опытную партию носовой и основной авиационных шин для этого самолёта на новом оборудовании. Основное оборудование для производства этих шин в ближайшие недели поступит на площадку предприятия", – добавил глава региона.

Ранее рассказали, когда начнут строить новую взлётно-посадочную полосу для аэропорта Барнаула.