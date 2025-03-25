Губернатор Томенко поздравил алтайских работников культуры с профессиональным праздником

Глава региона пожелал вдохновения, способных учеников и удовлетворения от своего труда

25 марта 2025, 13:45, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил работников культуры с профессиональным праздником. Его ежегодно отмечают 25 марта.

По словам политика, для региона сфера культуры остается "неотъемлемой частью жизни": здесь проводят как крупные фестивали вроде Шукшинских дней, так и локальные мероприятия в сельских домах культуры. Кроме того, регулярно появляются новые инициативы, а еще в крае ежегодно обновляют десятки культурных учреждений.

Всего же в этой сфере работает больше девяти тысяч человек.

"Это люди, которые несут в наш мир много добрых, светлых эмоций, радостных переживаний... Сегодня поздравляю всех работников культуры. Желаю вам нескончаемого творческого вдохновения, способных учеников и удовлетворения от своего труда", – поздравил глава региона.

День работника культуры в России ежегодно отмечается 25 марта с 2008 года. Его празднуют деятели искусства, сотрудники музеев, театров, библиотек, а также все, кто связан с сохранением и популяризацией культурного наследия.