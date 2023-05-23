Губернатор Томенко поздравил алтайских выпускников с последним звонком

Глава региона отметил, что текст поздравления просили составить нейросеть, но в полученном результате не было искренности

23 мая 2023, 08:30, ИА Амител

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил выпускников, их родителей и учителей с последним звонком. Видеообращение он опубликовал на своей странице во "ВКонтакте".

По словам политика, когда он готовил это поздравление, то его помощники обратились к нейросети: хотели узнать, какой текст для этого придумает искусственный интеллект. И хоть результат получился неплохим, в нём не было искренности, отметил Виктор Томенко.

"Я желаю, чтобы в вашей жизни всегда было место искренности. Никто вместо вас – ни один компьютер, ни нейросети, никакое оборудование, ни техника – никогда не сможет прожить вашу жизнь. Так оно устроено. Каждый в ответе сам за себя, за свой путь и за свой выбор. Я желаю вам, вашим родителям, близким, учителям пройти этот период", – сказал губернатор.

Виктор Томенко также пожелал выпускникам успешно сдать экзамены, поступить туда, куда собираются, а ещё быть смелыми и настойчивыми.

"Никогда не пугайтесь будущего, перемен. Смело принимайте любые вызовы, которые ставит перед вами жизнь. Я желаю вам удачи и успехов", – заключил глава региона.

Напомним, что в этом году последние звонки в Алтайском крае прозвучат 23 мая. Только в Барнауле торжественные линейки пройдут в 87 школах. В них поучаствуют больше 3,7 тысячи одиннадцатиклассников и свыше 7,8 тысячи девятиклассников.