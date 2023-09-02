Губернатор Томенко поздравил Барнаул с Днем города

Глава Алтайского края пожелал столице региона оставаться гостеприимной, стремительно развиваться и стать самым комфортным городом Сибири

02 сентября 2023, 08:15, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил жителей Барнаула с Днем города, который в 2023 году отмечают 2 сентября. В поздравлении, опубликованном в телеграм-канале главы региона, говорится:

"Сегодня столица нашего края – а еще, как говорят, столица мира – отмечает 293-й день рождения. Год за годом, шаг за шагом десятки поколений сильных, целеустремленных, трудолюбивых сибиряков строили наш Барнаул. Благодаря их кропотливым усилиям, благодаря их бережному отношению и любви к нашему краю у нас есть прочный фундамент для развития и самого Барнаула, и всего Алтая.

Сегодня мы сохраняем традиции, заложенные старшим поколением. И корректируем их под требования времени. Барнаул с каждым годом заметно меняется. Застраиваются новые кварталы, благоустраиваются парки, появляются новые прогулочные зоны. Деловая активность растет, на промышленных предприятиях внедряют новые технологии, а в колледжах и вузах корректируют образовательные программы, чтобы молодые люди получали востребованные профессии и оставались жить и работать дома, в нашем любимом Алтайском крае.

И мы, конечно, не останавливаемся на достигнутом. Уверен, у Барнаула, у всех его жителей, – прекрасное будущее. Желаю нашей столице оставаться гостеприимной, открытой новому, развиваться не по дням, а по часам и в конце концов стать самым комфортным городом Сибири! Мы с коллегами обязательно приложим для этого все необходимые усилия. А сегодня давайте отпразднуем день рождения любимого города вместе", – написал Виктор Томенко.

Также губернатор поделился рисунками детей, которые изобразили Барнаул на конкурс в честь Дня города:













Фото: телеграм-канал Виктора Томенко

Отметим, что День города в 2023 году станет одним из самых масштабных за последние годы. Все, что известно о праздновании, – можете узнать в нашем материале.