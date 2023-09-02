Мероприятия ко Дню города 2023 подготовили все районы краевой столицы. Празднуйте день рождения любимого города с размахом! Ура!

02 сентября 2023, 07:20, ИА Амител

День города в Барнауле / Фото: amic.ru

День города Барнаула в 2023 году станет одним из самых масштабных за последнее время. Чтобы не искать отдельно, где пройдут салюты, как после них уехать домой, какие мероприятия посетить, по каким дорогам нельзя будет проехать и нужно брать ли с собой зонт – amic.ru собрал всю информацию о торжествах в честь дня рождения Барнаула в одном тексте.

Пожалуй, самое важное. Будут ли продавать алкоголь?

Нет, конечно. 2 сентября нельзя покупать алкоголь с 9 утра до 21 часа в магазинах Барнаула. Думаем, никого это не огорчает, потому что в барах, кафе, ресторанах и заведениях общепита купить согревающие напитки, безусловно, можно.

А что там с перекрытием дорог? Куда лучше не ехать?

Будьте внимательны! Несколько дорог в День города перекрыты. Еще раз рассказываем, куда не стоит ехать на своем автомобиле. Итак:

с 29 августа с 09:00 до 3 сентября 15:00 закрыт проезд по проспекту Социалистическому от улицы Молодежной до улицы Мерзликина ;

с 1 сентября с 08:00 до 2 сентября 23:00 перекрыт участок проспекта Социалистического от улицы Димитрова до улицы Мерзликина (закрыта и сама улица, до переулка Геблера);

с 1 сентября 12:00 до 3 сентября 18:00 нельзя воспользоваться проездом к площади перед зданием № 9 по улице Германа Титова (от улицы 5-й Западной до улицы 80-й Гвардейской Дивизии);

2 сентября с 09:00 и до 23:00 перекрыты улицы Димитрова (от проспекта Ленина до проспекта Социалистического), Молодежная (от проспекта Красноармейского до проспекта Ленина) и проспект Социалистический (от проспекта Строителей до улицы Молодежной);

2 сентября с 13:00 до 23:00 закрыта улица Георгия Исакова (от четной стороны улицы Островского до нечетной стороны улицы Островского);

2 сентября с 15:00 до 22:30 перекрыт проезд на площадь в районе Дворца культуры "Южный".

А общественный транспорт как ходит в День города?

Схема движения нескольких городских маршрутов меняется. Свой путь скорректировали автобусы:

№ 6 (к остановке "Элеватор") ходит по маршруту: ул. Георгия Исакова – четная сторона ул. Островского – ул. Юрина – нечетная сторона ул. Островского – ул. Антона Петрова, далее по маршруту. В обратном направлении: ул. Антона Петрова – нечетная сторона ул. Островского – ул. Юрина – четная сторона ул. Островского – ул. Георгия Исакова и далее по своему маршруту;

№ 24, 29 в сторону ул. Малахова идут по маршруту: ул. Георгия Исакова – четная сторона ул. Островского – ул. Юрина – нечетная сторона ул. Островского – ул. Георгия Исакова и далее как обычно. В обратном направлении: ул. Георгия Исакова – нечетная сторона ул. Островского – ул. Юрина – четная сторона ул. Островского – ул. Георгия Исакова, далее по стандартному пути;

№ 33р в сторону остановки "ВРЗ" двигается по маршруту: пр. Красноармейский – пр. Строителей – пр. Калинина и далее по-старому. В обратном направлении: пр. Калинина – пр. Строителей – пр. Красноармейский и затем по привычному пути.

Все понятно. Салют-то праздничный когда будет?

Праздничные салюты в День города пройдут на пяти локациях. Главной из них традиционно станет площадь Сахарова. Там семиминутный фейерверк прогремит в 22:00. Но если вам сложно добираться в центр (особенно учитывая, что кое-где проехать нельзя), то оставайтесь дома, в своем родном районе, и смотрите салюты там:

в сквере Германа Титова (Октябрьский район);

на площади Мира (Ленинский район);

в парке "Лесная сказка" (Индустриальный район);

около ДК в поселке Южном (Центральный район).

А после салюта на чем ехать домой?

На общественном транспорте. Удобные маршруты отправятся с остановок "Технический университет", "Площадь Советов" и "Аграрный университет". От "Политеха" уезжайте на автобусах № 6, 20, 27, 35, 41, 53, 144, 33р, 47, 57 и 60. Они поедут по проспекту Ленина до площади Октября и затем по привычному маршруту.

Уехать в сторону Речного вокзала можно будет автобусами № 33 и 55.

Помимо автобусов, поздним вечером будут ходить и трамваи. Так, на остановке рядом с Аграрным университетом можно уехать к Новому рынку в 22:12, 22:17 и 22:25.

К площади Свободы трамваи поедут в 22:15, 22:26, 22:31. Пустят их по маршруту: пр. Красноармейский – ул. Анатолия – ул. Челюскинцев – ул. Антона Петрова – кольцо Малахова и далее на заход в депо № 1 (пр. Коммунаров, 128).

На остановке "Ул. Анатолия" с трамвая № 1 можно будет пересесть на трамваи № 5 и № 7, которые отправятся без изменения схемы движения.

С этим разобрались. Ну а в целом что и где посмотреть на День города?

Единственное, что в этой жизни неизменно, это главная площадка празднований Дня города в Барнауле. На площади Сахарова традиционно пройдут самые интересные представления, по крайней мере так обещает программа: барнаульцам покажут спортивные мероприятия, удивят концертом и конкурсами. А еще жители краевой столицы увидят финал конкурса красоты – самые красивые девушки нашего города поборются за главный титул "Мисс Барнаул – 2023".

Разумеется, интересные развлечения запланированы и на ул. Мало-Тобольской, на площади Советов, на Нулевом километре, во всех парках города (кроме "Юбилейного", Нагорного и "Центрального") и в других локациях. Ознакомиться с программой мероприятий можно по ссылке.

А артисты столичные к нам приедут?

В этом году московских звезд все же к нам завезли. Радуемся, поем и пляшем вместе с ними:

с 17 до 18 часов – Диана Завидова (Москва);

с 18 до 19 часов – группа "Фогель и Ко" (Барнаул);

с 19 до 20 часов – "Рви меха" (Новосибирск);

с 20 до 21 часа – "7Б" (Москва);

с 21 до 22 часов – певица Ольга Кормухина (Москва).

О! Пойдем на Кормухину! А погода не подкачает?

Из прогноза ЦГМС следует, что ночью 2 сентября будет прохладно: +9...+11 градусов без осадков. Утром будет туман. Днем температура повысится до +21...+23 градусов. Будет южный ветер без порывов.

А вот дожди кое-где пройдут. Есть вероятность, что будет небольшая гроза. Дождь ожидается ближе к вечеру, так что лучше прихватить с собой зонт.

Надеюсь, все пройдет спокойно? Переживать не из-за чего?

Да. Меры безопасности в городе усилят. Так что если пойдете на массовые мероприятия, будьте готовы, что ваш рюкзак проверят.