Губернатор Томенко поздравил с Рождеством и рассказал об особой атмосфере дня

Пост о празднике глава региона разместил в своем телеграм-канале

07 января 2024, 16:00, ИА Амител

Фото: правительство Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретился с митрополитом Барнаульским и Алтайским Сергием 7 января в Рождество. Пост об этом глава региона разместил в своем телеграм-канале. В нем Томенко рассказал, какие чувства вызывает у него этот праздник.

"Поздравляю всех с замечательным светлым праздником – Рождеством Христовым! По традиции встретились с митрополитом Барнаульским и Алтайским Сергием. Особая атмосфера сегодняшнего дня наполняет сердца верующих радостью и теплом. Желаю благополучия вам и вашим семьям, крепкого здоровья, добра и взаимопонимания", – пояснил губернатор.

Кстати, как встречали Рождество в одном из барнаульских храмов, вы можете посмотреть на нашем сайте.