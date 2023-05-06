Губернатор Томенко призвал жителей Алтайского края быть осторожнее на природе

В регионе наблюдается интенсивный рост активности клещей

06 мая 2023, 10:17, ИА Амител

Фото: amic.ru

Губернатор Виктор Томенко обратился к жителям Алтайского края с просьбой быть осторожнее на природе в начавшиеся сегодня длинные майские выходные.

Как он написал в своём телеграм-канале, сейчас в регионе идёт интенсивный рост активности клещей. Пик прогнозируется на вторую половину мая, но уже в поликлиники с жалобами на укусы с начала эпидсезона обратились 770 человек, большинство из которых пострадали во время выезда за город.

Есть случаи заражения сибирским клещевым тифом, боррелиозом, подозрения на заболевание клещевым энцефалитом. Тяжёлых случаев нет, всем проведено необходимое лечение.

"Есть случаи заражения сибирским клещевым тифом, боррелиозом, подозрения на заболевание клещевым энцефалитом. Тяжёлых случаев нет, всем проведено необходимое лечение", – пояснил он.

Сейчас по всему региону ведётся обработка зелёных зон. Всего планируют обработать свыше 2,5 тыс. гектаров, добавил губернатор.

"В Барнауле, например, от клещей обработаны парки "Лесная сказка", "Эдельвейс". В остальных парках проведены экспертизы, клещей не обнаружено, они безопасны для прогулок", – отметил он.

Ранее рассказали, что делать, если укусил клещ и нужно ли его сдавать на анализ, если человек привит.