Губернатор Томенко прокомментировал прошедшую прямую линию с Владимиром Путиным

Он заявил, что Алтайский край включен в работу по всем основным направлениям, рассмотренным на прямой линии

20 декабря 2024, 10:50, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Об основных тезисах, рассмотренных на прямой линии с Владимиром Путиным, губернатор Алтайского края Виктор Томенко высказался в своем Telegram-канале.

"Однозначным приоритетом останется улучшение условий жизни людей, наращивание возможностей экономики, даже в сегодняшних непростых условиях", – прокомментировал итоги прямой линии губернатор Алтайского края.

Виктор Томенко отметил, что вопросы семейной и демографической политики, обсуждаемые на прямой линии, остаются в приоритете, несмотря на завершение Года семьи. Также губернатор акцентировал внимание на сохранении семейной ипотеки. По его словам, это реальная помощь жителям, в том числе и Алтайского края.

Губернатор отметил и спектр затронутых на прямой линии вопросов: от поддержки военнослужащих и восстановления пострадавших во время СВО населенных пунктов до развития системы здравоохранения и празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.