НОВОСТИОбщество

Губернатор Томенко прокомментировал прошедшую прямую линию с Владимиром Путиным

Он заявил, что Алтайский край включен в работу по всем основным направлениям, рассмотренным на прямой линии

20 декабря 2024, 10:50, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Виктор Томенко / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Об основных тезисах, рассмотренных на прямой линии с Владимиром Путиным, губернатор Алтайского края Виктор Томенко высказался в своем Telegram-канале.

"Однозначным приоритетом останется улучшение условий жизни людей, наращивание возможностей экономики, даже в сегодняшних непростых условиях", – прокомментировал итоги прямой линии губернатор Алтайского края.

Виктор Томенко отметил, что вопросы семейной и демографической политики, обсуждаемые на прямой линии, остаются в приоритете, несмотря на завершение Года семьи. Также губернатор акцентировал внимание на сохранении семейной ипотеки. По его словам, это реальная помощь жителям, в том числе и Алтайского края.

Губернатор отметил и спектр затронутых на прямой линии вопросов: от поддержки военнослужащих и восстановления пострадавших во время СВО населенных пунктов до развития системы здравоохранения и празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

"По всем ключевым направлениям Алтайский край включен в работу", – подытожил Виктор Томенко.

Владимир Путин на прямой линии / Фото: kremlin.ru

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НОВОСТИПолитика
Виктор Томенко Владимир Путин Прямая линия
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Комментарии 7

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Musik

10:57:09 20-12-2024

"Однозначным приоритетом останься улучшение условий жизни людей"
вот не говорил он так.

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Гость

11:15:50 20-12-2024

Musik (10:57:09 20-12-2024) "Однозначным приоритетом останься улучшение условий жизни лю... Мы про людей, которым на Руси жить хорошо, наслышаны .

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Musik

11:25:24 20-12-2024

Гость (11:15:50 20-12-2024) Мы про людей, которым на Руси жить хорошо, наслышаны .... Я собственно про арфографию...

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Гость

11:16:10 20-12-2024

Утренняя планера и вечерняя теперь с проблем демографии , начинаем и заканчиваем.

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Musik

11:39:41 20-12-2024

Гость (11:16:10 20-12-2024) Утренняя планера и вечерняя теперь с проблем демографии , на... Это не те фрикции.

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Гость

12:45:45 20-12-2024

Он заявил, что Алтайский край включен в работу по всем основным направлениям, рассмотренным на прямой линии
***
Ну, и что конкретно Вы в этих направлениях сделали, кроме поздравлений с праздниками всех кого ни попадя?

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Musik

12:51:46 20-12-2024

Гость (12:45:45 20-12-2024) Он заявил, что Алтайский край включен в работу по всем основ... если случится новогоднее чюдо и Он Вам тут развернуто ответит - вот вы же всё равно скажете что вы это уже 100 раз слышали, что это давно известно, и надо делать не так, и надо вас назначить.
ну вот так же, согласитесь!
так что идите домой, будьте позитивнее и любите свою семью и своих детей.

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