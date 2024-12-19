Путин 19 декабря ответил на вопросы журналистов и жителей, прямая линия длилась более четырех с половиной часов

19 декабря 2024, 21:10, ИА Амител

Владимир Путин на прямой линии / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин ответил на вопросы граждан страны и журналистов на прямой линии 19 декабря. Он говорил о конфликте на Украине и в Курской области, о ситуации в экономике, восстановлении новых регионов, о вопросах миграции и ипотеки, войне на Ближнем Востоке и так далее. Всего на прямую линию поступило более 2 млн вопросов, длилась она более четырех с половиной часов. Самое главное, о чем говорил президент, – в материале amic.ru.

Экономика и рост цен

Владимир Путин начал свое выступление с рассказа о ситуации в экономике. Президент допустил, что рост ВВП по итогам года составит 4%. Промышленность выросла на 4,4%, а перерабатывающая промышленность – на 8%. Уровень безработицы составляет 2,3% (это рекордно низкий показатель), напомнил Путин. За два года экономика выросла на 8%. И этот рост обусловлен укреплением суверенитета, подчеркнул он. По его словам, Россию по объему экономики ставят на первое место в Европе и на четвертое – в мире. Путин отметил, что темпы надо сохранить, но останавливаться на достигнутом нельзя.

По словам главы государства, инфляция составляет 9,2-9,3%, и эти цифры он назвал тревожными. Но зарплаты и доходы населения выросли на 9% в реальном выражении (то есть без потерь от инфляции), сообщил Путин.

В целом президент охарактеризовал ситуацию в российской экономике как "стабильную и надежную".

Отдельный вопрос касался роста цен на продовольствие, топливо и другие товары. По словам Путина, первая причина этого – рост потребления на рынке. Так, молока не хватает, чтобы производить масло. Путин отметил, что продуктов не стало настолько больше, насколько возросло потребление. Вторая причина – проблемы с урожаем, третья – рост мировых цен на некоторые продукты. Также сказываются внешние ограничения (то есть санкции), которые, правда, в данном случае не имеют решающего значения, отметил президент. По его словам, есть и недоработки, касающиеся ключевой ставки ЦБ.

Путин сказал, что правительство работает в целом эффективно, формулирует задачи и национальные цели развития для страны.

Прямая линия Владимира Путина / Фото: kremlin.ru

Спецоперация и Украина

Конечно, Путина спросили о ходе спецоперации на Украине. Президент ответил, что "наши бойцы возвращают территорию "квадратными километрами", действуют героически, возможности вооруженных сил возрастают, солдаты выбивают противника в том числе с территории Курской области. По его словам, российская армия движется к решению первостепенных задач, обозначенных в начале СВО. Путин пожелал бойцам удачи, победы и возвращения домой.

Что касается начала спецоперации, Путин отметил, что решение нужно было принимать раньше и хорошо подготовиться. Глава государства также сказал, что за время СВО "стал меньше шутить и почти перестал смеяться".

Отдельно глава государства высказался о гонениях на Православную церковь на Украине. Он назвал угнетение Церкви "расстрелом" и отметил, что гонители – безбожники, "люди без роду и племени", которые после всех событий уедут с Украины и "будут ходить не в церковь, а на пляж". При этом глава государства подчеркнул, что мир нарушения прав верующих на Украине предпочитает не замечать.

Ситуация в Курской области

Был вопрос и о том, когда армия РФ, наконец, выбьет силы ВСУ из Курской области и жители смогут вернуться в свои дома. Также автора вопроса интересовало, будут ли восстанавливать малые села и выдавать жилищные сертификаты пострадавшим от вторжения. Путин отметил, что для ВСУ не было смысла заходить в Курскую область, российская армия точно их выбьет, но конкретную дату президент не назвал.

"Точно выбьют, после этого можно будет оценить ущерб. Все будет восстановлено, не может быть сомнений. Будем восстанавливать дорожную сеть, коммунальную инфраструктуру, соцобъекты, клубы, жилье и будут выдаваться сертификаты на восстановление жилья. Будем помогать переезжать. Сейчас выделено на это 108 млрд рублей, первые деньги получены, работать местная администрация будет все праздники, встречаться с людьми и решать проблемы с сертификатами. Люди несут тяжелые утраты, потери и бытовые неудобства, но мы обязательно все сделаем, все восстановим. И все, кто нуждается в восстановлении жилья, будут удовлетворены. Индивидуальная работа с каждым будет налажена", – сказал Путин.

Отвечая на вопрос журналистки Ксении Собчак, Путин добавил, что нужно подумать о том, как объединить усилия и создать инструмент для координации поддержки жителей Белгородской и Курской областей.

Отдельно Путин подчеркнул, что воюющие в Курской области солдаты должны получать те же деньги, что и участники СВО. Ситуацию с разницей выплат он назвал "неожиданной информацией" и "упущением".

Владимир Путин на пресс-конференции / Фото: kremlin.ru

Восстановление новых регионов

На прямой линии Путин напомнил, что в России есть программа по восстановлению новых территорий до 2030 года и работа там обязательно будет вестись. Она включает восстановление дорог, жилья, объектов ЖКХ и так далее. В течение трех лет планируется привести дороги в нормативное состояние. Например, построить кольцевую автодорогу вокруг Азовского моря, где будет четырехполосное движение. Путин не сомневается, что у России хватит сил и средств для восстановления Донбасса и Новороссии. Он отметил, что в Донбассе и Новороссии восстановлена 21 тысяча объектов (11 тысяч за федеральные средства, а остальные 10 тысяч – за средства регионов-шефов), в течение пяти-шести лет планируется восстановить и построить еще 20 тысяч объектов.

Был вопрос и из Донецка. Пенсионер сказал, что не может добиться перерасчета пенсии, так как его документы при обстреле сгорели, и ему трудно подтвердить свой рабочий стаж. Путин попросил руководство республики построить работу так, чтобы вопросы решались без бюрократии и рабочий стаж людей учитывался.

Жители Мариуполя спрашивали Путина о получении жилья. Глава государства отметил, что 1700 домов в городе восстановлено, документы на пятьсот с лишним домов сейчас оформляются.

Сейчас в Мариуполь вернулось около 300 тысяч человек и население растет, отметил Путин. Власти занимаются восстановлением инфраструктуры и намерены продолжать, сказал он. Сейчас пять тысяч бесхозных квартир, которые надо начать распределять между людьми. Путин пообещал, что все, кто имеет право на компенсацию за жилье, ее получат.

"Орешник" и военная доктрина

Путина спросили и о новой ракете "Орешник". Президент ответил, что все опирается на старые разработки, и "Орешник" тоже опирается на уже готовую базу. Он подчеркнул, что это новое оружие, и шансов сбить ракеты "никаких нет". Но почему ракета названа "Орешник", не знает.

Об измененной военной доктрине России глава государства сказал, что там учитываются "опасности, которые могут перерасти в военные угрозы", также в доктрине говорится о повышении ответственности государств, которые участвуют в агрессии против России, и о том, что угрозу для Белоруссии РФ будет рассматривать как угрозу для России.

Владимир Путин на прямой линии/ Фото: kremlin.ru

Переезд компаний в регионы

Путин сказал, что власти собираются переводить госкомпании в регионы, но это требует времени и кадров. Уже перемещается в Красноярск компания "Русгидро". Также планируется перемещать органы власти в другие субъекты России, сказал президент.

Ситуация с разливом мазута из танкеров

Путин прокомментировал и ситуацию с разливом мазута из танкеров в Черном море в Анапе. Он назвал ситуацию "экологической бедой", сказал, что из танкеров вытекло более 40% топлива, некоторые танкеры находятся в "притопленном" состоянии. Предстоит изучать состояние танкеров и вытаскивать их на берег, а затем "сделать все, чтобы его убрать". Сейчас там работают службы, и о работе постоянно докладывают президенту. При необходимости в районе ЧП в Керченском проливе развернута дополнительная группировка МЧС. Также правоохранители дают оценку действиям капитанов судов и не ушли в укрытия.

Пррямая линия Путина / Фото: kremlin.ru

Ситуация в Сирии

Путин сказал, что не виделся с ушедшим со своего поста президентом Сирии Башаром Асадом после его приезда в Москву, но планирует это сделать. При этом ситуация в Сирии не является поражением России, подчеркнул Путин. По словам главы государства, Россия пришла в Сирию, чтобы там не появился террористический анклав, и своей цели достигла. А группировки, которые принадлежали террористам, уже изменились.

"Не просто так сегодня страны Европы и США хотят наладить с ними отношения. Если они террористические организации, почему тогда вы туда лезете? Значит, они изменились. И в известной степени цель достигнута", – объяснил Путин.

Наземных войск в Сирии не было, там две базы – военно-воздушная и военно-морская, добавил глава государства. Даже силы спецоперации РФ оттуда вывела, отметил президент.

По его словам, Россия поддерживает отношения со всеми группировками в Сирии, и новые власти страны склоняются к тому, что базы в Сирии должны остаться. Однако Россия подумает о судьбе своей базы в этой стране, исходя из действий власти. Например, база Хмеймим может использоваться для доставки гуманитарной помощи, как и база в Тартусе, считает Путин.

Встреча с Трампом

С избранным президентом США Дональдом Трампом Путин не разговаривал более четырех лет, но к встрече и разговору готов. По его словам, им будет о чем поговорить.

Переговоры с Украиной

По словам Путина, Россия всегда готова к переговорам и компромиссам, а Украина отказалась от переговоров. Россия даже не выдвигает предварительных условий, но нужно учитывать ситуацию на земле и стамбульские договоренности, считает глава РФ.

Результатом любых переговоров являются компромиссы, отметил Путин. И в Стамбуле были достигнуты итоги, с ними согласилась украинская сторона, которая в результате отказалась от переговоров.

"Нужно, чтобы та сторона была готова и к переговорам, и к компромиссам", – подчеркнул Путин.

Президент отметил, что сейчас происходит истощение украинских вооруженных сил, российская армия идет вперед, а украинцы не могут закрепиться на своих позициях. И если Россия остановится на неделю, то противник передохнёт и закрепится на своих позициях, получит оборудование и боеприпасы, а также сможет подготовить личный состав. Кстати, президент Венгрии Виктор Орбан предлагал Путину заключить рождественское перемирие и устроить обмен пленными. Президент РФ согласился, однако Зеленский от этого предложения отказался.

"Нам нужно не перемирие, а мир долгосрочный, прочный, обеспеченный гарантиями. Это сложный вопрос, но в целом можно поискать решение. Что касается краткосрочных перемирий, с этим ко мне обратился президент Венгрии Виктор Орбан, предлагал рождественское перемирие. Украина отказывалась. Глава режима заявлял, что никакого перемирия не будет", – отметил Путин.

Путин также похвалил мирные инициативы нейтральных стран, вроде Китая и Бразилии, и назвал их "искренними попытками найти решение украинского вопроса". Президент отметил, что предложения сбалансированы, и в них ничего не навязывается сторонам конфликта.

Прямая линия Путина / Фото: kremlin.ru

Убийство генерала Кириллова

Путин прокомментировал и убийство генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Он назвал произошедшее террористическим актом.

"Это убийство совершено способом, опасным для жизни многих. Киевский режим неоднократно совершал такие преступления. И в Курской области расстреливали мирных граждан. Убивали журналистов, ваших коллег. Мы ни разу не слышали осуждения подобным терактам", – отметил Путин.

БРИКС и Китай

Несколько слов Путин сказал об объединении БРИКС. Он подчеркнул, что оно существует не для противодействия Западу, а для развития стран-участниц. По словам президента, работа выстраивается на основе взаимности и уважения друг к другу, и все вопросы принимаются в консенсусе.

Отдельно Путин сказал и об отношениях с Китаем. Президент отметил, что сейчас они находятся на небывалом уровне и основаны на общем доверии. Сейчас от 220 до 240 млрд долларов доходит товарооборот с Китаем, рост продолжается, по итогам года он достигнет 3%. Всего для совместных инвестиций есть около 600 проектов. Гуманитарная часть сотрудничества также обширная, отметил Путин. Сейчас Россия и Китай координируют действия на международной арене и дальше будут это делать, пообещал Путин.

Дмитрий Песков / Фото: kremlin.ru

Демография

По словам Путина, рост демографии в России упал до 1,41%, и это низкие цифры. Президент подчеркнул, что России нужно поднять коэффициент рождаемости "как минимум до 2,3%". Также число женщин в детородном возрасте сократилось на 30%, сказал Путин.

Сейчас государство сделало программу и занимается демографией постоянно, подчеркнул глава государства. Есть единое пособие для семей с детьми, которое действует эффективно, пособие выплачивается от беременности до 18-летия ребенка. Сейчас его получают более 10 млн детей и 320 тысяч беременных женщин. Работает и материнский капитал, который постоянно пополняется. Сохраняется семейная ипотека под 6%, 450 тысяч выплачивается семьям с третьим ребенком.

По словам Путина, инструменты будут еще налаживаться. Путин обратился к руководителям всех субъектов, сказав, что с вопроса демографии "должен начинаться и заканчиваться рабочий день". Президент подчеркнул, что власти делают недостаточно для решения проблемы.

Глава государства рассказал, что надо вводить отдельную программу для решения демографических проблем в регионах с самой низкой рождаемостью объемом финансирования 75 млрд рублей. Программа будет рассчитана на ближайшие несколько лет.

Владимир Путин / Кадр из трансляции

Миграция

Спросили Путина и об ограничениях в сфере миграции. Президент назвал вопрос чувствительным и острым, как для России, так и для Европы. По его словам, рабочих рук в России не хватает, нужно повышать производительность труда и использовать высокие технологии, чтобы не привлекать множество мигрантов для неквалифицированного труда.

Также нужно работать со странами Средней Азии, развивать там сеть русских школ, обучать людей русскому языку, культуре, требованиям закона и ужесточать требования к мигрантам, чтобы они уважали граждан России.

"Здесь экономический и правоохранительный компоненты, они должны быть объединены. Сегодня нужно укреплять эту работу в рамках МВД, там нужно создавать отдельный центр, куда нужно делегировать представителей из экономических ведомств. Большой объем регулирования должен быть на региональном уровне. А в будущем, может, создать и отдельное ведомство. Некоторые шаги уже сделаны, принят закон о непринятии в школы детей мигрантов без знания русского языка", – сказал Путин.

Однако подчеркнул, что ущемлять людей не нужно.

Также Путин сказал и о другой теме – возвращении соотечественников. По словам президента, не все в этом направлении работает эффективно и механизмы нужно совершенствовать. Власти же заинтересованы в приезде высококвалифицированных специалистов и носителей традиционных ценностей, подчеркнул глава государства.

Владимир Путин на прямой линии / Кадр из трансляции

Ипотека

Ситуацию с выдачей льготной ипотеки Путин назвал безобразием и подчеркнул, что никаких лимитов по ипотеке быть не должно. Он отметил, что для банков должно быть "только в удовольствие" получать 6% от клиентов по семейной ипотеке, а разницу (по отношению к ставке ЦБ) – от государства. Лимитов здесь быть не должно, подчеркнул глава государства.

Президент назвал сельскую и семейную ипотеку важными инструментами, которые нужно сохранить. IT-ипотеку также нужно оставлять, как и льготную ипотеку для жителей Дальнего Востока, Арктической зоны и новых территорий. Президент попросил правительство обеспечить эти субсидии.

Телефонные мошенники

Путин на прямой линии выступил и за ужесточение ответственности для пособников телефонных мошенников. Президент сказал, что аферисты звонят с Украины, где такая деятельность возведена в ранг госполитики. Так, украинские мошенники уже своровали у россиян более 250 млрд рублей.

По словам Путина, банки обязаны проверять платежеспособность граждан перед выдачей кредитов. А кредиты без проверки и онлайн можно давать только до 50 тысяч рублей, уверен президент. При больших суммах одобрять заем нужно несколько часов или дней, считает он.

Владимир Путин на прямой линии / Фото: kremlin.ru

О замедлении YouTube

Путин высказался о замедлении видеохостинга YouTube, отвечая на вопрос блогера Влада Бумаги. По его словам, Google создал российские юрлица и работал с ними, а после начала СВО и введения западных санкций сократил поставку техники и финансирование, чем создал массу проблем.

Также YouTube и Google должны соблюдать российские законы и не использовать сервисы для того, чтобы лоббировать интересы своих правительств, подчеркнул Путин. Так, на платформе блокируются российские блогеры, политические деятели и так далее, а также хостинг предлагает вместо развлекательных видео смотреть политические пропагандистские ролики. Поэтому Роскомнадзор предъявляет претензии к Google, объяснил президент.

"Они должны выбрать – или они соблюдают наши законы и работают в России, либо пусть действуют в соответствии с законами своих стран. Конкуренция растет – ВК, Telegram, Rutube развиваются. И если Google и YouTube будут изменять контур работы, то и проблем у них не будет", – сказал Путин.

Прямая линия Владимира Путина / Фото: kremlin.ru

Ситуация на Ближнем Востоке

На прямой линии Владимир Путин осудил действия Израиля. Он назвал государство главным "бенефициаром событий в Сирии". Президент заявил, что Россия осуждает захват сирийских территорий, но Израиль так решает вопросы, связанные с безопасностью. При этом Путин понадеялся, что Израиль выведет свои войска из Сирии.

Также Путин отметил, что действия Израиля в секторе Газа "заслуживают осуждения". По словам Путина, проблема в том, что Палестина фактически так и не была создана.

Ситуацию на Ближнем Востоке Путин уже обсуждал с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, сейчас оба президента находятся на связи. У Турции, в свою очередь, есть старая проблема с Рабочей партией Курдистана, которую надо решить, отметил Путин.

Поддержка попавших в плен военных

Сразу несколько вопросов касалось поддержки военных и их семей. Путин подчеркнул, что Минобороны РФ нужно ускорить принятие решений по выплатам семьям попавших в плен участников СВО. Президент пообещал, что власти продолжат работать над вопросом поддержки семей участников СВО, которые пропали без вести. Чиновникам предстоит решить, что заменит семье выплаты, которые военные обычно получают за боевые действия.

Прямая линия Путина / Фото: kremlin.ru

Нехватка кадров на селе и в медицине

Путин отметил, что результаты в сельском хозяйстве "не могут не радовать", оно растет на 3% в год, и Россия входит в число трех крупнейших экспортеров продовольствия на мировой рынок. По экспорту пшеницы РФ занимает первое место в мире. В 2023 году на экспорт Россия поставила 66 млн тонн. В прошлом году был урожай 148 млн тонн зерна (с новыми регионами), в 2024 году будет собрано 130 млн тонн. И более десяти лет Россия собирает свыше 100 тысяч млн тонн зерна, напомнил Путин.

Однако проблема с кадрами на селе действительно существует, селу требуются специалисты высокого класса в химии, биологии и генетике. Для работников нужно создавать условия, привлекать абитуриентов, брать людей по целевому направлению и обеспечивать производственную практику. Но самое главное для привлечения кадров на село – увеличение уровня доходов. Также надо решать социальные вопросы, проблемы с жильем, культурой и образованием на селе, уверен президент.

Был вопрос и о нехватке медицинских кадров. По словам Путина, главная проблема с кадрами в России в первичном звене здравоохранения (то есть в поликлиниках и районных больницах). И здесь есть вопрос с организацией здравоохранения в регионах РФ. И задача местных органов власти – распределить нагрузку на медучреждения. Сейчас Минздрав также привлекает как можно больше абитуриентов к работе, и "этот процесс идет". Сейчас врачам и медсестрам доплачивают деньги, и это тоже имеет значение. По словам главы государства, впервые за предыдущие годы виден приток 17,5 тысячи специалистов, но и этого сейчас не хватает, отметил он.

Нехватка лекарств

Путину на прямой линии рассказали проблемах и с нехваткой лекарств. Президент сказал, что данная тема "чрезвычайно важна". По его словам, это вопрос организации торгов и своевременного принятия решения, и нужно "просто вовремя все делать и правильно ориентироваться, каковы потребности рынка". Существует программа развития фармы, и к 2030 году Россия должна выйти на 90% обеспечения собственными препаратами, а по медицинским изделиям – по 40%. Эта работа идет, и она огромная, подчеркнул Путин.

Также он отметил, что дефицит физраствора в России случился из-за проблем с упаковкой, которые возникли из-за промедления Минздрава и Минпромторга. Все решения по этому поводу уже приняты, отметил президент.

Прямая линия Владимира Путина / Фото: kremlin.ru

Запрет абортов, порносайтов и захоронение Ленина

Путин ответил на вопросы журналистки телеканала "Спас". Первый касался запрета абортов. Глава государства назвал его тонким вопросом, который "не решается в ходе пресс-конференции". И здесь надо думать об уровне благосостояния российских семей и о правах женщин, а также о религиозных и демографических вопросах, отметил президент.

То же он сказал о запрете порносайтов, отметив, что их смотрят во всем мире, и это стало "как котлету заказать".

По словам Путина, такие запреты имеют право на существование, но нужно предложить альтернативу.

По вопросу журналистки о захоронении тела Ленина президент отметил, что сейчас не нужно предпринимать шаги, "которые раскалывают общество". Однако допустил, что когда-то общество к этому подойдет.

Прямая линия с Владимиром Путиным / Фото: kremlin.ru

Санкции и газ

По словам Путина, Запад боится конкуренции, поэтому вводит санкции против России, которых уже более 40 тысяч штук. Президент ответил, что санкций не считает.

Также он высказался о ситуации с транзитом газа. Так, в Словакии задержали украинских диверсантов с картами газовой системы Словакии.

Также российский лидер напомнил, что за транзит газа Украина получала по 700-800 млн долларов за год. Теперь контракта на транзит газа через Украину уже точно не будет, однако "Газпром" это переживет. Россия же продолжит увеличивать поставки топлива на мировых рынках, отметил президент.