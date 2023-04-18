Губернатор Томенко проконтролировал подготовку сельхозтехники к посевной

Алтайский край как кормил себя и всю Россию, так и продолжает это делать, сказал глава региона

18 апреля 2023, 13:50, ИА Амител









































Томенко проверяет сельхозтехнику / Фото: Антон Федотов / правительство Алтайского края

Губернатор Алтайского края Томенко проверил ход подготовки сельхозтехники к посевной в АО "Учхоз "Пригородное", сообщили в правительстве региона.

"Планы у нас большие, посевная площадь у нас самая большая в стране. Алтайский край как кормил себя и всю Россию, так и продолжает это делать. Вопросы продовольствия продолжают оставаться на первом плане. И Алтайский край здесь всегда в лидерах", – отметил глава региона.

В этом году площадь посевов составит 5,4 млн гектаров. В первом квартале хозяйства получили около 1,2 млрд рублей в качестве поддержки. Также Томенко рассказал, что в прошлом году закупили порядка 600 тракторов и 300 комбайнов. По словам механизатора, с которым пообщался глава региона, на новой технике работать гораздо удобнее.

В предстоящей посевной кампании, как планируется, задействуют не меньше 16 тысяч тракторов, 8 тысяч сеялочных агрегатов и более 1 тысячи посевных комплексов.