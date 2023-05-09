Губернатор Томенко рассказал, на кого ему хочется равняться

Глава Алтайского края назвал День Победы "по-настоящему общим праздником для всей страны"

09 мая 2023, 11:47, ИА Амител

Фото: amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил всех с Днём Победы и рассказал, на кого ему хочется равняться.

В своём телеграм-канале глава региона назвал 9 Мая "по-настоящему общим праздником для всей страны", так как в каждой семье есть история, связанная с этим событием.

"В моей – история бабушки и дедушки Юлии Филипповны и Павла Порфирьевича Мельченко. Дедушка прошёл всю войну, закончил службу в звании подполковника, получил большое количество наград. Мне повезло, что я его отлично помню, в детстве мы много времени проводили вместе", – написал глава региона.

Также добавил, что в этом году он поздравил 97-летнего ветерана Василия Михайловича Горбунова. Он ушёл на фронт в 1943 году, а демобилизовался только в 1950-м. Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалью "За Победу над Японией". По словам Томенко, несмотря на возраст, Василий Михайлович ежедневно делает зарядку, занимается оздоровительной ходьбой, следит за новостями, а ещё он доброжелательный и хороший собеседник.

"Когда встречаюсь с нашими ветеранами, понимаю – это по-настоящему сильные люди, на которых хочется равняться", – подчеркнул Виктор Томенко.

Виктор Томенко и ветеран Василий Горбунов / Фото: t.me/tomenko_22