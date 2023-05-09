Губернатор Томенко поздравил жителей Алтайского края с Днём Победы

К поздравлению присоединился спикер АКЗС Александр Романенко

09 мая 2023, 09:00, ИА Амител

Александр Романенко и Виктор Томенко / Фото: amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили жителей региона c Днём Победы. Поздравление опубликовано на официальном сайте края.

По словам политиков, этот священный праздник объединяет поколения героев и их потомков "общей правдой, памятью и любовью к Родине". ВОВ унесла десятки миллионов жизней советских граждан, но наш народ защитил право жить в свободной стране и строить своё будущее, подчеркнули Томенко и Романенко.

"Долг ныне живущих – быть достойными подвига предков, противостоять проявлениям фашизма в мире и давать жёсткий отпор любым угрозам безопасности Отечества", – говорится в поздравлении.

Политики добавили, что сегодня Россия проводит спецоперацию по защите жителей Донбасса. И, "несмотря на все попытки недругов России подорвать её репутацию, экономику, расколоть изнутри, мы, как и наши отцы, деды и прадеды, сплотились перед лицом опасности и делаем всё для защиты Отечества".

"Победа будет за нами! Желаем всем вам здоровья, счастья, благополучия, а также сил, стойкости и мужества! С Днём Великой Победы!" – заключили Томенко и Романенко.