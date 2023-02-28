Губернатор Томенко встретился с министром строительства и ЖКХ Файзуллиным

Политики обсудили развитие строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края, а также помощь новым регионам РФ

28 февраля 2023, 10:45, ИА Амител

Фото: Минстрой РФ

27 февраля министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин встретился с губернатором Алтайского края Виктором Томенко.

Как сообщили в региональном правительстве, политики подвели итоги реализации нацпроекта "Жильё и городская среда" в 2022 году, а также обсудили развитие строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона.

Помимо этого, губернатор рассказал о работе, которая проводится на территории новых регионов.

"Мощности строительного комплекса региона позволили выполнить задачи по восстановлению в Славяносербском районе Луганской Народной Республики объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры. Благодаря шефской помощи Алтайского края в ЛНР возобновлена работа около двух десятков социально значимых объектов, снова стали пригодными для жилья несколько сотен индивидуальных и многоквартирных домов, восстановлена нормальная работа инженерных коммуникаций", – заявил Томенко.

Ранее глава региона заявлял, что в Алтайском крае оперативно решат задачу по закреплению персональных соцработников за ветеранами боевых действий и семьями погибших.