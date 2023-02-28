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Губернатор Томенко встретился с министром строительства и ЖКХ Файзуллиным

Политики обсудили развитие строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края, а также помощь новым регионам РФ

28 февраля 2023, 10:45, ИА Амител

Фото: Минстрой РФ
Фото: Минстрой РФ

27 февраля министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин встретился с губернатором Алтайского края Виктором Томенко.

Как сообщили в региональном правительстве, политики подвели итоги реализации нацпроекта "Жильё и городская среда" в 2022 году, а также обсудили развитие строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона.

Помимо этого, губернатор рассказал о работе, которая проводится на территории новых регионов.

"Мощности строительного комплекса региона позволили выполнить задачи по восстановлению в Славяносербском районе Луганской Народной Республики объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры. Благодаря шефской помощи Алтайского края в ЛНР возобновлена работа около двух десятков социально значимых объектов, снова стали пригодными для жилья несколько сотен индивидуальных и многоквартирных домов, восстановлена нормальная работа инженерных коммуникаций", – заявил Томенко.

Ранее глава региона заявлял, что в Алтайском крае оперативно решат задачу по закреплению персональных соцработников за ветеранами боевых действий и семьями погибших.

Комментарии 7

  • Это очень странная новость. Вообще-то министр - подчиненный губернатора и встречи должны происходить на регулярной основе - сообщать об этом нет необходимости.
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, министр федеральный
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Лучше тарифы ЖКХ, у нас платежка за все интернет, связь ЖКХ 10 %, а если ещё сапоги зимние купить зимой всем членам семьи то можно на воднэе сидеть
    28 февраля, Гость   Ответить
  • про мост на Новом рынке не рассказал , как город в коллапсе стоит , а мэр свою з\плату посчитать не может с его слов . Как этого москва не видит , ключевых обьектов на Алтае ?
    28 февраля, Гость   Ответить
  • СОБЫТИЩЕ! встреча губернатора с министром.....а я думала они там день через день все встречаются, дела делают, вопросики решают
    28 февраля, Гость   Ответить
  • а я думала они там день через день все встречаются, дела делают, вопросики решают------ ну ты и кукушка... министр федеральный!! погугли, что это значит.
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Вы сначала наведите порядок в жкх региона господин Томенко,а потом лезьте дальше! ИЛИ СВОИ ПОТЕРПЯТ!!!
    28 февраля, Гость   Ответить
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