Томенко: в Алтайском крае оперативно закрепят кураторов за ветеранами боевых действий

Глава региона дал соответствующее поручение Министерству социальной защиты

21 февраля 2023, 22:59, ИА Амител

Фото: amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил, что в регионе оперативно решат задачу по закреплению персональных соцработников за ветеранами боевых действий и семьями погибших. Как сообщает пресс-служба правительства региона, он отметил, что это особое поручение президента России Владимира Путина.

"В Алтайском крае будет оперативно решена задача закрепления персональных кураторов за каждым ветераном боевых действий и семьями погибших военнослужащих. Такое поручение даю Министерству социальной защиты, которое с первых дней СВО организует адресную поддержку семей наших мобилизованных жителей. Также мы подготовимся к созданию государственного фонда, который будет оказывать адресную помощь семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции", – сказал Виктор Томенко.

Томенко также отметил, что Алтайский край вместе с другими субъектами России помогает восстанавливать и развивать регионы, которые присоединились в результате референдумов в сентябре 2022 года. Он напомнил, что край оказывает шефскую помощь Славяносербскому району, которому уже помогли восстановить работу социальных учреждений, отремонтировать жилые дома, инженерные системы, объекты энергетики и дорожной инфраструктуры.

Ранее Томенко заявил, что Алтайский край готов выполнять поручение президента Владимира Путина о подготовке кадров для современной экономики. По его словам, перезагрузка системы подготовки кадров позволит создавать новые рабочие места с высокими зарплатами.