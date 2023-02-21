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Томенко: в Алтайском крае оперативно закрепят кураторов за ветеранами боевых действий

Глава региона дал соответствующее поручение Министерству социальной защиты

21 февраля 2023, 22:59, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил, что в регионе оперативно решат задачу по закреплению персональных соцработников за ветеранами боевых действий и семьями погибших. Как сообщает пресс-служба правительства региона, он отметил, что это особое поручение президента России Владимира Путина. 

"В Алтайском крае будет оперативно решена задача закрепления персональных кураторов за каждым ветераном боевых действий и семьями погибших военнослужащих. Такое поручение даю Министерству социальной защиты, которое с первых дней СВО организует адресную поддержку семей наших мобилизованных жителей. Также мы подготовимся к созданию государственного фонда, который будет оказывать адресную помощь семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции", – сказал Виктор Томенко.

Томенко также отметил, что Алтайский край вместе с другими субъектами России помогает восстанавливать и развивать регионы, которые присоединились в результате референдумов в сентябре 2022 года. Он напомнил, что край оказывает шефскую помощь Славяносербскому району, которому уже помогли восстановить работу социальных учреждений, отремонтировать жилые дома, инженерные системы, объекты энергетики и дорожной инфраструктуры.

Ранее Томенко заявил, что Алтайский край готов выполнять поручение президента Владимира Путина о подготовке кадров для современной экономики. По его словам, перезагрузка системы подготовки кадров позволит создавать новые рабочие места с высокими зарплатами.

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Комментарии 13

  • Не прошло и года ...
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил, что в регионе оперативно решат задачу по устранению ошибок в вопросе ценообразования услуг ЖКХ и ресурсоснабжающих организаций . Как сообщает пресс-служба правительства региона, он отметил, что это особое поручение президента России Владимира Путина.
    22 февраля, Гость   Ответить
  • А ветераны других локальных конфликтов? С ними как? Или они не интересны Родине?
    22 февраля, Гость   Ответить
  • А ветеранам других локальных конфликтов страховки выплатили?
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Страховки выплачивали еще год назад. И большие. За погибшего 7 млн и еще 5 президентских. А вот как сейчас? Меньше?
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Родине сейчас интересна Победа. Не будет ее, ветеранам будет плохо
    22 февраля, Гость   Ответить
  • что это особое поручение президента ------------------А без поручения он не понимал, что люди не могут платить грабительское ЖКХ?
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Правильно! Кураторов надо побольше. А то начнут лишние вопросы задавать ветераны...
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Просто мысли в слух: "Где он столько соцработников найдет????!"
    22 февраля, Гость   Ответить
  • "Томенко также отметил, что Алтайский край помогает восстанавливать и развивать регионы, которые присоединились в результате референдумов в сентябре 2022 года. Славяносербскому району, которому уже помогли восстановить работу социальных учреждений, отремонтировать жилые дома, инженерные системы, объекты энергетики и дорожной инфраструктуры. " ---------- Мда, а свой край в разрухе, в нищете, с ужасным ОТ, с огромными ценами на ЖКХ и так далее и так далее... Молодец Томенко! Грамотный руководитель!
    22 февраля, Гость   Ответить
  • "Где он столько соцработников найдет????!" - а сколько? По сведениям МО, их и нет почти, погибших-то. Зачем много кураторов?
    22 февраля, Гость   Ответить
  • на кладбище давно были? съездите на экскурсию
    22 февраля, Гость   Ответить
  • на кладбище давно были? съездите на экскурсию-----это точно. 06 февраля хоронили брата на Новомихайловском кладбище, так сотрудники кладбища прям плакали.....тогда подумала, что точно везут гробы оттуда пачками (хотя это поняла, когда из военкомата только позвонили)
    22 февраля, Гость   Ответить
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