Губернатор Томенко заявил, что ситуация с посевами в Алтайском крае нормализовалась

В конце прошлой недели по всему региону прошли долгожданные дожди

03 июля 2023, 16:53, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил, что ситуация с состоянием посевов, которое ухудшилось из-за засухи, нормализовалось. В своем Telegram-канале он отметил, что в конце прошлой недели по всему региону прошли долгожданные дожди.

"Обсудили сегодня на оперативном совещании правительства, что теперь ситуация нормализовалась. Верим в то, что в течение лета осадки еще порадуют. И сохраняем план по новому сезону с хорошим урожаем!" — заявил он.

Напомним, что заморозки в мае и аномальная жара, которая в начале июня охватила Алтайский край, нанесли существенный удар по урожаю зерновых. Как сообщалось ранее, 15% от всех полей находились в критическом состоянии. Некоторые из них фермеры уже начали перепахивать.\