Удар по сельскому хозяйству. Аномальная погода на Алтае уничтожила часть урожая

Из-за майских заморозков и июньской засухи в ряде районов пострадала пшеница, гречиха, ячмень и подсолнечник

22 июня 2023, 07:32, Ирина Киселева

Фото: unsplash.com

Заморозки в мае и аномальная жара, которая в начале июня охватила Алтайский край, нанесли существенный удар по урожаю зерновых. На данный момент 15% от всех полей находятся в критическом состоянии. Некоторые из них фермеры уже начали перепахивать. И если в ближайшие несколько дней не пройдут хорошие дожди, масштабы бедствия будут куда более серьезными. Об этом в материале amic.ru.

Испытание заморозками и засухой

Погодные условия в 2023 году для многих аграриев Алтайского края сложились критические. В середине мая воздух прогрелся до +28°С, но вскоре в регион вернулись ночные заморозки. Они фиксировались в конце второй и в большинстве дней третьей декады. В травостое, на высоте 2-3 сантиметров от поверхности почвы, температура опускалась до -9°С.

А в начале июня в регионе началась аномальная жара под +40°С, суховеи длились от трех до девяти дней. При этом осадков в некоторых районах не было совсем или их выпало ничтожно мало, об этом amic.ru рассказала начальник отдела агрометеорологии и агрометпрогнозов Алтайского гидрометцентра Светлана Тарасова.

Так, на поля ООО "Дубровское" (Алейский район) за последние 50 дней не упало ни одной капли дождя. 1500 гектаров яровой пшеницы уже догорают под солнцем. На рекорды рассчитывать не приходится, говорит главный агроном Сергей Канунников. На предприятии с учетом затрат рассчитывали на урожайность 35-40 центнеров с гектара.

"У пшеницы были идеальные всходы: запасов влаги хватило, чтобы растения успели развиться. Но сначала ударили майские заморозки, а потом установилась недельная 40-градусная жара. И дождя нет до сих пор. Сначала начали опадать нижние листья, потом прекратилось кущение, сейчас стоят "рыжики". Дожди еще могут "отпоить" яровую, но даже тогда мы не сможем получить более 15 центнеров с гектара", – рассказывает агроном.

Всходы влаголюбивой гречихи тоже остро нуждаются в поливе. Горох из-за отсутствия влаги в почве откинул нижние листья – практически весь он в критической фазе. Подходит стадия цветения, но в таких условиях он просто сбросит цветочки. При этом ситуация в соседних хозяйствах, которые работают по классической технологии обработки почвы, еще более печальная, отмечает собеседник информагентства.

"Последние семь лет мы работаем по нулевой технологии, исключающей предварительную вспашку. За счет этого больше сохраняется влаги. Те, кто работают по "классике", сейчас пашут, а при постоянном северном ветре вода испаряется моментально и улетает самый плодородный слой почвы. Урожайность у них будет еще хуже", – говорит Канунников.

Перепахивают погибшие поля

Посевную кампанию в Угловском районе глава КФХ Виктор Пущин начал 28 апреля. С этой даты осадков не было ни разу. В начале июня жарило под 47°С. 200 гектаров гречихи пропали полностью, погиб почти весь ячмень на площади 170 гектаров. Эти поля крестьяне здесь начали перепахивать, потому что толку с них не будет.

"Гречихой планировали засеять 500 гектаров, но из-за засухи бросили, смысла сеять в песок нет. Пропавшие поля перепахиваем под пары, готовимся к новому сельскохозяйственному году. Последняя надежда на подсолнечник, под которым у нас 1750 гектаров. Мы его культивируем, закрываем тенью, делаем все, чтобы сохранить. Больше у нас ничего не осталось", – говорит Виктор Пущин.

Фото: unsplash.com

Не спасти уже и 60% посевов озимой пшеницы в ООО СХП "Возрождение" (Каменский район). Всего тут ею было засеяно 590 гектаров, но больше половины растений убили майские заморозки. Те, что выжили, из-за аномальной двухнедельной жары, которая пришла следом, почти на месяц раньше выкинули колос. Срок вегетации сократился, поэтому урожайность этой пшеницы будет низкой, объясняет исполнительный директор предприятия Юрий Шнайдер.

В "Возрождении" могли остаться и без льна, как это произошло во многих хозяйствах Новосибирской области. Спасло то, что они приняли решение сеять эту культуру в более поздние сроки. Когда установилась засуха, лен еще не успел взойти. А потом здесь прошли осадки, которые стали настоящим спасением.

Молятся, чтобы прошли дожди

Осадки прошли в начале июня и в Ключевском районе, но их выпало ничтожно мало – около 5 миллиметров. В регионе почвенная засуха. И если подсолнечник еще держится из последних сил, то поля с пшеницей локально начали подгорать, говорит глава КФХ Александр Корнев. Кроме того, у них началось нашествие мотылька и саранчи. Что будет с новым урожаем, пока непонятно, поэтому оставшиеся запасы прошлого года руководитель принял решение не продавать.

"Если мотылек у нас уже третий год подряд, то саранча появилась только в этом году. Климат действительно меняется. Сейчас ведем обработку от вредителей. В целом ситуация складывается не в нашу пользу. Молимся, чтобы прошли дожди. Цена на зерно сейчас немного приподнялась, но мы уже его не продаем. Если ничего не вырастет, останется хоть на семена и чем рассчитаться с пайщиками", – рассказывает Корнев.

Локальные осадки были и в Табунском районе. В начале второй декады июня здесь их выпало от 10 до 20 мм. Но где-то дождей не было с момента посевной и фиксируется почвенная засуха, говорит генеральный директор хозяйства "Степное" Отто Гросс.

"Благодаря дождям мы смогли досеять 1500 гектаров пшеницы, которые бросили из-за засухи. По гречихе всходы хорошие, она пока радует, а что будет дальше – неизвестно. А вот по пшенице и подсолнечнику всходы "рваные" – влаги не хватило. Суховеи и пыльные метели у нас были весной, не прекращаются они и сейчас. Есть неплохой подсолнечник, а местами его замело пыльными бурями и он только начинает пробиваться", – рассказывает Гросс.

Сложная ситуация, но прогнозы строить преждевременно

Начальник отдела агрометеорологии и агрометпрогнозов Алтайского гидрометцентра Светлана Тарасова отмечает, что на данный момент 15% от всех полей, судя по космоснимкам, находятся в плохом состоянии. Самая плачевная ситуация с посевами сложилась в Кулундинской степи, на севере Приобья и на юге Приалейской зоны.

"Там наблюдается почвенная засуха. Критерии опасного явления достигнуты в Славгороде, Камне-на-Оби и в Ключах. Запасы продуктивной влаги в пахотном слое почвы составляют менее 10 миллиметров на протяжении трех-четырех декад. На западе региона посевы изреженные. На яровых, которые всходят первыми, наблюдается прекращение кущения и преждевременное пожелтение нижнего яруса листьев. У крупностебельных фиксируется потеря тургора и увядание", – отмечает эксперт.

Осадки в мае и июне в Алтайском крае были, но они прошли неравномерно. В тех районах, которые они захватили, состояние растений улучшилось. На отдельных полях после дождей начали появляться дополнительные всходы, говорит Светлана Тарасова.

"Заморозки в мае у нас бывали и в прошлые годы, а такую аномальную жару в Алтайском крае зафиксировали впервые за весь период метеонаблюдений. Однако еще не все потеряно – ждем осадки. Остается только надеяться, чтобы они были продуктивными", – говорит эксперт.

По мнению главы аграрного комитета АКЗС Сергея Серова, негативные прогнозы на будущий урожай делать слишком рано. Об этом он заявил в ходе онлайн-конференции на сайте краевого парламента. На данный момент ситуация сложная, но еще не критическая, подчеркнул депутат.

"Аграрии в срок провели весь комплекс агротехнических мероприятий, в том числе по внесению удобрений. Поэтому считаю, что делать окончательные негативные выводы преждевременно, так как уборочная и кормозаготовительная кампании еще впереди. Если верить прогнозам синоптиков, скоро в край придут долгожданные для аграриев дожди, очень их ждем и надеемся, что они смогут улучшить сложившуюся непростую ситуацию", – сказал Серов.

По прогнозу начальника отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмилы Сырых, дожди в Алтайском крае ожидаются с 22 по 24 июня. Но в четверг и субботу осадки пройдут преимущественно по восточным районам. 23 июня их ждут на большей части региона, но и они будут локальными, отметила синоптик.