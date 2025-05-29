Виктор Томенко 29 мая отчитается за работу правительства Алтайского края за 2024 год

Глава региона выступит перед депутатами АКЗС

29 мая 2025, 08:00, ИА Амител

Губернатор Виктор Томенко / Фото: amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко отчитается об итогах работы властей за 2024 год в рамках майской сессии краевого парламента 29 мая.

На сайте АКЗС уже можно ознакомиться с основными тезисами выступления главы региона. В частности, по результатам прошлого года экономика Алтайского края показала положительные темпы развития:

валовой региональный продукт превысил 1 трлн рублей;

120% составил темп роста собственных доходов бюджета;

регион занял третье место в России по темпу роста агропромышленного комплекса;

общий объем промышленного производства составил 810 млрд рублей. Кстати, это пятое место по Сибири.

Кроме того, в 2024 году продолжена работа по расселению аварийного жилья: 733 аварийных жилых помещения общей площадью около 28,6 тысячи квадратных метров были выведены из эксплуатации, что позволило улучшить жилищные условия более 1,5 тысячи человек. В 2024 году отремонтировано 557 многоквартирных домов на общую сумму 2,9 миллиарда рублей. Объем расходов на социальные выплаты и услуги жителям Алтайского края превысил 60 миллиардов рублей.

В 2024 году строили дороги, детские сады, школы и больницы. Доходы консолидированного бюджета Алтайского края в 2024 году составили более 210 миллиардов рублей. Темп роста собственных доходов (120%) превысил средний по Сибирскому федеральному округу и по России (106 и 115% соответственно). Расходы консолидированного бюджета возросли к уровню 2023 года на 9% и составили 213 миллиардов рублей.