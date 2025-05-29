Виктор Томенко 29 мая отчитается за работу правительства Алтайского края за 2024 год
Глава региона выступит перед депутатами АКЗС
29 мая 2025, 08:00, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко отчитается об итогах работы властей за 2024 год в рамках майской сессии краевого парламента 29 мая.
На сайте АКЗС уже можно ознакомиться с основными тезисами выступления главы региона. В частности, по результатам прошлого года экономика Алтайского края показала положительные темпы развития:
- валовой региональный продукт превысил 1 трлн рублей;
- 120% составил темп роста собственных доходов бюджета;
- регион занял третье место в России по темпу роста агропромышленного комплекса;
- общий объем промышленного производства составил 810 млрд рублей. Кстати, это пятое место по Сибири.
Кроме того, в 2024 году продолжена работа по расселению аварийного жилья: 733 аварийных жилых помещения общей площадью около 28,6 тысячи квадратных метров были выведены из эксплуатации, что позволило улучшить жилищные условия более 1,5 тысячи человек. В 2024 году отремонтировано 557 многоквартирных домов на общую сумму 2,9 миллиарда рублей. Объем расходов на социальные выплаты и услуги жителям Алтайского края превысил 60 миллиардов рублей.
В 2024 году строили дороги, детские сады, школы и больницы. Доходы консолидированного бюджета Алтайского края в 2024 году составили более 210 миллиардов рублей. Темп роста собственных доходов (120%) превысил средний по Сибирскому федеральному округу и по России (106 и 115% соответственно). Расходы консолидированного бюджета возросли к уровню 2023 года на 9% и составили 213 миллиардов рублей.
14:05:44 28-05-2025
- "В 2024 году строили дороги,"----- Кот наплакал.
14:45:46 28-05-2025
У нас всё хорошо. Ну, кроме здравоохранения,образования, средней зарплаты и т.д. А так всё хорошо.
15:01:56 28-05-2025
Бумага всё стерпит . общий объем промышленного производства составил 810 млрд рублей. Кстати, это пятое место по Сибири. а сколько территорий в сибири ? и снова с хвоста.? Идут и идут дела , что тут ещё ждать.
08:11:18 29-05-2025
Гость (15:01:56 28-05-2025) Бумага всё стерпит . общий объем промышленного производства ... В СФО - десять регионов. Поэтому пятое место - это таки не с хвоста
19:15:50 28-05-2025
Джентльмены верят друг другу на слово
20:41:08 28-05-2025
Кто бы сомневался, не первый раз.
08:05:18 29-05-2025
Вот не понятно одно-если в крае так все хорошо и прекрасно,так почему народ из него разбегается,особенно молодежь?
08:21:35 29-05-2025
Алтайский край занял третье место среди регионов Сибири по уровню безработицы.
(Эта новость опубликована постом выше).
Вот и все результаты кропотливого труда правительства и губернатора.
Расходимся.
09:22:09 29-05-2025
Кто так минусует на все коменты. Неужели работники всего правительства сидят специально? Другого объяснения я не вижу...............
09:59:34 29-05-2025
Гость (09:22:09 29-05-2025) Кто так минусует на все коменты. Неужели работники всего пра... Вышли на вахту по защите "чести".
12:37:32 29-05-2025
Гость (09:22:09 29-05-2025) Кто так минусует на все коменты. Неужели работники всего пра... дааа, я тоже постоянно об этом пишу, откуда столько минусов? Минусовщики какие-то завелись на Амике. И ведь комментируют правду, а их в минус. Обидно(
15:10:22 29-05-2025
Гость (12:37:32 29-05-2025) дааа, я тоже постоянно об этом пишу, откуда столько минусов?... )))))
15:14:32 29-05-2025
Гость (15:10:22 29-05-2025) )))))... Кто-то накручивает. Чисто технический процесс.
15:10:38 29-05-2025
Гость (09:22:09 29-05-2025) Кто так минусует на все коменты. Неужели работники всего пра... зачет