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Виктор Томенко 29 мая отчитается за работу правительства Алтайского края за 2024 год

Глава региона выступит перед депутатами АКЗС

29 мая 2025, 08:00, ИА Амител

Губернатор Виктор Томенко / Фото: amic.ru
Губернатор Виктор Томенко / Фото: amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко отчитается об итогах работы властей за 2024 год в рамках майской сессии краевого парламента 29 мая.

На сайте АКЗС уже можно ознакомиться с основными тезисами выступления главы региона. В частности, по результатам прошлого года экономика Алтайского края показала положительные темпы развития:

  • валовой региональный продукт превысил 1 трлн рублей;
  • 120% составил темп роста собственных доходов бюджета;
  • регион занял третье место в России по темпу роста агропромышленного комплекса;
  • общий объем промышленного производства составил 810 млрд рублей. Кстати, это пятое место по Сибири.

Кроме того, в 2024 году продолжена работа по расселению аварийного жилья: 733 аварийных жилых помещения общей площадью около 28,6 тысячи квадратных метров были выведены из эксплуатации, что позволило улучшить жилищные условия более 1,5 тысячи человек. В 2024 году отремонтировано 557 многоквартирных домов на общую сумму 2,9 миллиарда рублей. Объем расходов на социальные выплаты и услуги жителям Алтайского края превысил 60 миллиардов рублей.

В 2024 году строили дороги, детские сады, школы и больницы. Доходы консолидированного бюджета Алтайского края в 2024 году составили более 210 миллиардов рублей. Темп роста собственных доходов (120%) превысил средний по Сибирскому федеральному округу и по России (106 и 115% соответственно). Расходы консолидированного бюджета возросли к уровню 2023 года на 9% и составили 213 миллиардов рублей.

Виктор Томенко Алтайский край Политика акзс
Читайте также в сюжете: Отчет губернатора Алтайского края

Комментарии 14

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Гость

14:05:44 28-05-2025

- "В 2024 году строили дороги,"----- Кот наплакал.

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Гость

14:45:46 28-05-2025

У нас всё хорошо. Ну, кроме здравоохранения,образования, средней зарплаты и т.д. А так всё хорошо.

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Гость

15:01:56 28-05-2025

Бумага всё стерпит . общий объем промышленного производства составил 810 млрд рублей. Кстати, это пятое место по Сибири. а сколько территорий в сибири ? и снова с хвоста.? Идут и идут дела , что тут ещё ждать.

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Гость

08:11:18 29-05-2025

Гость (15:01:56 28-05-2025) Бумага всё стерпит . общий объем промышленного производства ... В СФО - десять регионов. Поэтому пятое место - это таки не с хвоста

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Гость

19:15:50 28-05-2025

Джентльмены верят друг другу на слово

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Гость

20:41:08 28-05-2025

Кто бы сомневался, не первый раз.

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гость

08:05:18 29-05-2025

Вот не понятно одно-если в крае так все хорошо и прекрасно,так почему народ из него разбегается,особенно молодежь?

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Гость

08:21:35 29-05-2025

Алтайский край занял третье место среди регионов Сибири по уровню безработицы.
(Эта новость опубликована постом выше).
Вот и все результаты кропотливого труда правительства и губернатора.
Расходимся.

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Гость

09:22:09 29-05-2025

Кто так минусует на все коменты. Неужели работники всего правительства сидят специально? Другого объяснения я не вижу...............

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Гость

09:59:34 29-05-2025

Гость (09:22:09 29-05-2025) Кто так минусует на все коменты. Неужели работники всего пра... Вышли на вахту по защите "чести".

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Гость

12:37:32 29-05-2025

Гость (09:22:09 29-05-2025) Кто так минусует на все коменты. Неужели работники всего пра... дааа, я тоже постоянно об этом пишу, откуда столько минусов? Минусовщики какие-то завелись на Амике. И ведь комментируют правду, а их в минус. Обидно(

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Гость

15:10:22 29-05-2025

Гость (12:37:32 29-05-2025) дааа, я тоже постоянно об этом пишу, откуда столько минусов?... )))))

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Гость

15:14:32 29-05-2025

Гость (15:10:22 29-05-2025) )))))... Кто-то накручивает. Чисто технический процесс.

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Гость

15:10:38 29-05-2025

Гость (09:22:09 29-05-2025) Кто так минусует на все коменты. Неужели работники всего пра... зачет

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