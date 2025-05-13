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Томенко попросит Путина помочь в строительстве школ и больниц в Алтайском крае

В Барнауле работают сенаторы Совета Федерации

13 мая 2025, 20:50, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Виктор Томенко / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко планирует обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь в строительстве ряда объектов, среди которых хирургический корпус для онкодиспансера, школа в Камне-на-Оби, а также жилье для работников соцсферы на селе. Об этом сообщает РИА Новости.

В Барнауле 13–14 мая работают сенаторы Совета Федерации в рамках реализации постановления "О государственной поддержке социально-экономического развития Алтайского края". По ряду объектов уже определено финансирование и начата работа, но по некоторым деньги еще не выделены.

"Где-то действительно потребуется волевое политическое решение руководства страны, нашего президента или руководства правительства Российской Федерации, Михаила Владимировича Мишустина, председателя правительства. Я с такими обращениями могу на личных встречах выходить и их поддержку получить, в случае если вопросы будут глубоко проработаны", – рассказал губернатор.

Глава региона отметил, что речь идет о нескольких вопросах: о строительстве нового корпуса для краевой больницы скорой помощи, нового хирургического корпуса для онкологического диспансера. Виктор Томенко указал, что по школе в Камне-на-Оби пока "не просматривается финансовое решение" и без поручений президента или председателя правительства ведомства не смогут найти источники финансирования.

"Мы говорили о необходимости решения вопросов, связанных с развитием нашей инфраструктуры, тоже здесь, наверное, потребуются некоторые обращения, в частности, жилищной инфраструктуры, строительства жилья для работников социальной сферы в сельской местности, там пока вопрос этот забуксовал. Также речь идет об объектах культурного наследия и спортивных объектах", – добавил Томенко.

Губернатор также назвал сложным вопрос переселения из ветхого и аварийного жилья и отметил, что его нужно решать на уровне разных ветвей власти.

Вячеслав Франк / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

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НОВОСТИПолитика
Виктор Томенко Алтайский край строительство недвижимость

Комментарии 19

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гость

20:56:24 13-05-2025

ой, помогите правда, товарищи сенаторы, а то край упустил ситуацию с аварийными школами и сам справиться уже не может.

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Наталья

21:16:39 13-05-2025

280 лет Барнаула новостройки большой район а школу заморозили рядом 135 школа переполнена.Комитет по образованию предлагает возить детей в одоленые школы .Наведите порядок в Барнауле дети нуждаются в помощи государства

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Гость

22:10:15 13-05-2025

Наталья (21:16:39 13-05-2025) 280 лет Барнаула новостройки большой район а школу заморозил... Вы что туда пёрлись если нет ни школ ни садика???

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Гость

06:48:46 14-05-2025

Наталья (21:16:39 13-05-2025) 280 лет Барнаула новостройки большой район а школу заморозил... Вам школа уже не поможет, читать вас - кровь из глаз.

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Гость

08:02:44 14-05-2025

Гость (06:48:46 14-05-2025) Вам школа уже не поможет, читать вас - кровь из глаз.... Зато нарожать надо побольшле!

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Гость

07:04:48 14-05-2025

Наталья (21:16:39 13-05-2025) 280 лет Барнаула новостройки большой район а школу заморозил... одоленные?

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Гость

09:04:47 14-05-2025

Наталья (21:16:39 13-05-2025) 280 лет Барнаула новостройки большой район а школу заморозил... 133 школа переполнена вопрос на государственном уровне не решается донести информацию до Губернатора Алтайского края что в этом районе именно 280 лет Барнаула нужно срочно строить школу

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Серый

22:08:30 13-05-2025

А Путин с барского плеча озвучит «да» и выделит то, что и так было запланировано. А у нас напишут, что вон сколько выделили из Москвы, спасибо!

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Гость

06:49:47 14-05-2025

Серый (22:08:30 13-05-2025) А Путин с барского плеча озвучит «да» и выделит то, что и та... Все, что положено по бюджету центр выполняет, Томенко просит сверх запланированного, мол ну очень денег надо.

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ЦУМ ЖИВ!

22:40:12 13-05-2025

А если сосняки допилить и продать?

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Гость

06:50:25 14-05-2025

ЦУМ ЖИВ! (22:40:12 13-05-2025) А если сосняки допилить и продать? ... Судя по вашему нику вы совсем отмороженный гражданин.

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ЦУМ ЖИВ!

07:42:52 14-05-2025

Гость (06:50:25 14-05-2025) Судя по вашему нику вы совсем отмороженный гражданин.... Не судите, и да не посланы будете.

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Гость

13:42:21 14-05-2025

Народу в Барнауле не прибавилось, наоборот. А школ и больниц стало не хватать. Неужели коммунисты так плохо строили, что их нельзя отремонтировать?

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Гость

13:43:58 14-05-2025

ЦУМ ЖИВ! (22:40:12 13-05-2025) А если сосняки допилить и продать? ... Так пилят и продают, и зерно и мед и все, что можно.

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Андрей

23:01:39 13-05-2025

Был успешный, рабочий, самодостаточный край. Пришла перестройка, демократы и стал край пустым и нищим, из которого бегут, денег в бюджете нет. И ходит край с протянутой рукой - дайте денег на ремонт школы. Просит край размером с пол Европы? Край не в центре России, а у границы с другими государствами, т.е. у "реки", а напиться не может!

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Гость

06:57:30 14-05-2025

Андрей (23:01:39 13-05-2025) Был успешный, рабочий, самодостаточный край. Пришла перестро... Ну как успешный и самодостаточный, да такой же как и сейчас. Просто это было в другое время - в другом государстве и при плановой экономике. Сказать, чтобы при коммунистах здесь был рай, нельзя. Бедненько, но чистенько. За исключением Ленина, Соца и частично Камса весь центр города состоял из крестьянских изб начала века. Ну и классические кварталы новостроек - серийные панельки в районе Взлетной/Сиреневой.

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Гость

07:57:15 14-05-2025

Гость (06:57:30 14-05-2025) Ну как успешный и самодостаточный, да такой же как и сейчас.... не путайте барнаул и алтайский край.

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Musik

10:05:01 14-05-2025

кстати, новый психдипансер нам очень нужен.

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Гость

11:00:37 14-05-2025

В советское время выделеные деньги не всегда осваивали ,за что драли мягкие места у чиновников ,а сегодня стоим с протянутой рукой и клянчим о помощи ,вот такие времена и нравы …

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