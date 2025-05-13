Томенко попросит Путина помочь в строительстве школ и больниц в Алтайском крае

В Барнауле работают сенаторы Совета Федерации

13 мая 2025, 20:50, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко планирует обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь в строительстве ряда объектов, среди которых хирургический корпус для онкодиспансера, школа в Камне-на-Оби, а также жилье для работников соцсферы на селе. Об этом сообщает РИА Новости.

В Барнауле 13–14 мая работают сенаторы Совета Федерации в рамках реализации постановления "О государственной поддержке социально-экономического развития Алтайского края". По ряду объектов уже определено финансирование и начата работа, но по некоторым деньги еще не выделены.

"Где-то действительно потребуется волевое политическое решение руководства страны, нашего президента или руководства правительства Российской Федерации, Михаила Владимировича Мишустина, председателя правительства. Я с такими обращениями могу на личных встречах выходить и их поддержку получить, в случае если вопросы будут глубоко проработаны", – рассказал губернатор.

Глава региона отметил, что речь идет о нескольких вопросах: о строительстве нового корпуса для краевой больницы скорой помощи, нового хирургического корпуса для онкологического диспансера. Виктор Томенко указал, что по школе в Камне-на-Оби пока "не просматривается финансовое решение" и без поручений президента или председателя правительства ведомства не смогут найти источники финансирования.

"Мы говорили о необходимости решения вопросов, связанных с развитием нашей инфраструктуры, тоже здесь, наверное, потребуются некоторые обращения, в частности, жилищной инфраструктуры, строительства жилья для работников социальной сферы в сельской местности, там пока вопрос этот забуксовал. Также речь идет об объектах культурного наследия и спортивных объектах", – добавил Томенко.

Губернатор также назвал сложным вопрос переселения из ветхого и аварийного жилья и отметил, что его нужно решать на уровне разных ветвей власти.