Томенко попросит Путина помочь в строительстве школ и больниц в Алтайском крае
В Барнауле работают сенаторы Совета Федерации
13 мая 2025, 20:50, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко планирует обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь в строительстве ряда объектов, среди которых хирургический корпус для онкодиспансера, школа в Камне-на-Оби, а также жилье для работников соцсферы на селе. Об этом сообщает РИА Новости.
В Барнауле 13–14 мая работают сенаторы Совета Федерации в рамках реализации постановления "О государственной поддержке социально-экономического развития Алтайского края". По ряду объектов уже определено финансирование и начата работа, но по некоторым деньги еще не выделены.
"Где-то действительно потребуется волевое политическое решение руководства страны, нашего президента или руководства правительства Российской Федерации, Михаила Владимировича Мишустина, председателя правительства. Я с такими обращениями могу на личных встречах выходить и их поддержку получить, в случае если вопросы будут глубоко проработаны", – рассказал губернатор.
Глава региона отметил, что речь идет о нескольких вопросах: о строительстве нового корпуса для краевой больницы скорой помощи, нового хирургического корпуса для онкологического диспансера. Виктор Томенко указал, что по школе в Камне-на-Оби пока "не просматривается финансовое решение" и без поручений президента или председателя правительства ведомства не смогут найти источники финансирования.
"Мы говорили о необходимости решения вопросов, связанных с развитием нашей инфраструктуры, тоже здесь, наверное, потребуются некоторые обращения, в частности, жилищной инфраструктуры, строительства жилья для работников социальной сферы в сельской местности, там пока вопрос этот забуксовал. Также речь идет об объектах культурного наследия и спортивных объектах", – добавил Томенко.
Губернатор также назвал сложным вопрос переселения из ветхого и аварийного жилья и отметил, что его нужно решать на уровне разных ветвей власти.
20:56:24 13-05-2025
ой, помогите правда, товарищи сенаторы, а то край упустил ситуацию с аварийными школами и сам справиться уже не может.
21:16:39 13-05-2025
280 лет Барнаула новостройки большой район а школу заморозили рядом 135 школа переполнена.Комитет по образованию предлагает возить детей в одоленые школы .Наведите порядок в Барнауле дети нуждаются в помощи государства
22:10:15 13-05-2025
Наталья (21:16:39 13-05-2025) 280 лет Барнаула новостройки большой район а школу заморозил... Вы что туда пёрлись если нет ни школ ни садика???
06:48:46 14-05-2025
Наталья (21:16:39 13-05-2025) 280 лет Барнаула новостройки большой район а школу заморозил... Вам школа уже не поможет, читать вас - кровь из глаз.
08:02:44 14-05-2025
Гость (06:48:46 14-05-2025) Вам школа уже не поможет, читать вас - кровь из глаз.... Зато нарожать надо побольшле!
07:04:48 14-05-2025
Наталья (21:16:39 13-05-2025) 280 лет Барнаула новостройки большой район а школу заморозил... одоленные?
09:04:47 14-05-2025
Наталья (21:16:39 13-05-2025) 280 лет Барнаула новостройки большой район а школу заморозил... 133 школа переполнена вопрос на государственном уровне не решается донести информацию до Губернатора Алтайского края что в этом районе именно 280 лет Барнаула нужно срочно строить школу
22:08:30 13-05-2025
А Путин с барского плеча озвучит «да» и выделит то, что и так было запланировано. А у нас напишут, что вон сколько выделили из Москвы, спасибо!
06:49:47 14-05-2025
Серый (22:08:30 13-05-2025) А Путин с барского плеча озвучит «да» и выделит то, что и та... Все, что положено по бюджету центр выполняет, Томенко просит сверх запланированного, мол ну очень денег надо.
22:40:12 13-05-2025
А если сосняки допилить и продать?
06:50:25 14-05-2025
ЦУМ ЖИВ! (22:40:12 13-05-2025) А если сосняки допилить и продать? ... Судя по вашему нику вы совсем отмороженный гражданин.
07:42:52 14-05-2025
Гость (06:50:25 14-05-2025) Судя по вашему нику вы совсем отмороженный гражданин.... Не судите, и да не посланы будете.
13:42:21 14-05-2025
Народу в Барнауле не прибавилось, наоборот. А школ и больниц стало не хватать. Неужели коммунисты так плохо строили, что их нельзя отремонтировать?
13:43:58 14-05-2025
ЦУМ ЖИВ! (22:40:12 13-05-2025) А если сосняки допилить и продать? ... Так пилят и продают, и зерно и мед и все, что можно.
23:01:39 13-05-2025
Был успешный, рабочий, самодостаточный край. Пришла перестройка, демократы и стал край пустым и нищим, из которого бегут, денег в бюджете нет. И ходит край с протянутой рукой - дайте денег на ремонт школы. Просит край размером с пол Европы? Край не в центре России, а у границы с другими государствами, т.е. у "реки", а напиться не может!
06:57:30 14-05-2025
Андрей (23:01:39 13-05-2025) Был успешный, рабочий, самодостаточный край. Пришла перестро... Ну как успешный и самодостаточный, да такой же как и сейчас. Просто это было в другое время - в другом государстве и при плановой экономике. Сказать, чтобы при коммунистах здесь был рай, нельзя. Бедненько, но чистенько. За исключением Ленина, Соца и частично Камса весь центр города состоял из крестьянских изб начала века. Ну и классические кварталы новостроек - серийные панельки в районе Взлетной/Сиреневой.
07:57:15 14-05-2025
Гость (06:57:30 14-05-2025) Ну как успешный и самодостаточный, да такой же как и сейчас.... не путайте барнаул и алтайский край.
10:05:01 14-05-2025
кстати, новый психдипансер нам очень нужен.
11:00:37 14-05-2025
В советское время выделеные деньги не всегда осваивали ,за что драли мягкие места у чиновников ,а сегодня стоим с протянутой рукой и клянчим о помощи ,вот такие времена и нравы …