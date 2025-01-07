Губернатор Виктор Томенко поделился фото, как встретил Рождество в храме

Глава региона встретился с алтайским митрополитом

07 января 2025, 15:40, ИА Амител

Виктор Томенко отмечает Рождество / Фото: правительство Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в своих социальных сетях поздравил жителей региона с Рождеством и поделился фото, как встретился с митрополитом Барнаульским и Алтайским Сергием в стенах Благовещенского храма.

"Рождество Христово – светлый семейный праздник, который многие проводят в кругу родных. Желаю каждому здоровья и благополучия, взаимопонимания с близкими и добра", – с такими словами Виктор Томенко обратился к митрополиту и ко всем жителям Алтайского края.

По данным пресс-службы губернатора, также состоялся обмен символическими рождественскими подарками. По традиции Виктор Томенко преподнес митрополиту букет белых роз.