Ночь, полная света. Как встретили Рождество в Барнауле?

Фоторепортаж с ночной службы в церкви Иоанна Богослова

07 января 2025, 08:25, ИА Амител

Рождество-2025 в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В ночь с 6 на 7 января православные барнаульцы встретили один из главных христианских праздников – Рождество Христово. В храмах города прошли торжественные богослужения. Фотокорреспондент amic.ru побывала на ночной службе в церкви Иоанна Богослова и запечатлела самые яркие моменты этого светлого праздника. Смотрите наш фоторепортаж.

Рождество – это время мира, любви и единства. Важно сохранять позитивный настрой и думать о хорошем. Праздник должен быть наполнен радостью и надеждой.

В Рождество запрещено заниматься любым трудом: шить, убирать, готовить (кроме праздничного стола). Считается, что работа в этот день может привлечь беды и несчастья.