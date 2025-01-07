Ночь, полная света. Как встретили Рождество в Барнауле?
Фоторепортаж с ночной службы в церкви Иоанна Богослова
07 января 2025, 08:25, ИА Амител
В ночь с 6 на 7 января православные барнаульцы встретили один из главных христианских праздников – Рождество Христово. В храмах города прошли торжественные богослужения. Фотокорреспондент amic.ru побывала на ночной службе в церкви Иоанна Богослова и запечатлела самые яркие моменты этого светлого праздника. Смотрите наш фоторепортаж.
Рождество – это время мира, любви и единства. Важно сохранять позитивный настрой и думать о хорошем. Праздник должен быть наполнен радостью и надеждой.
В Рождество запрещено заниматься любым трудом: шить, убирать, готовить (кроме праздничного стола). Считается, что работа в этот день может привлечь беды и несчастья.
08:38:45 07-01-2025
поздравляю всех с этим праздником
11:11:04 08-01-2025
дима (08:38:45 07-01-2025) поздравляю всех с этим праздником... а всех не надо, только причастных.