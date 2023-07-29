Губернатор Виктор Томенко поучаствовал в закрытии выставки "Сибирь – XIII". Фото

Мероприятие проходило с 5 июля

29 июля 2023, 14:31, ИА Амител













































































































































Фото Антона Федотова / правительство Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 29 июля поучаствовал в закрытии Межрегиональной художественной выставки "Сибирь – XIII", которая стала самой большой в регионе более чем за 40 лет.

Мероприятие проходило в барнаульской "Титов-Арене" три с половиной недели – с 5 июля. За это время выставку посетили почти 40 тысяч человек, отметил глава региона. "Не удивлен такому интересу, ведь на выставке были представлены лучшие работы нескольких сотен мастеров со всей Сибири", – написал он в телеграм-канале.