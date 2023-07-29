Губернатор Виктор Томенко поучаствовал в закрытии выставки "Сибирь – XIII". Фото
Мероприятие проходило с 5 июля
29 июля 2023, 14:31, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 29 июля поучаствовал в закрытии Межрегиональной художественной выставки "Сибирь – XIII", которая стала самой большой в регионе более чем за 40 лет.
Мероприятие проходило в барнаульской "Титов-Арене" три с половиной недели – с 5 июля. За это время выставку посетили почти 40 тысяч человек, отметил глава региона. "Не удивлен такому интересу, ведь на выставке были представлены лучшие работы нескольких сотен мастеров со всей Сибири", – написал он в телеграм-канале.
"А приз зрительских симпатий получил наш алтайский художник Валерий Октябрь с картиной "Суровый Алтай", на которой изображены живописные и монументальные горы нашего края. Горы, которые становятся источником сил и вдохновения не только для художников, но и для всех нас, сибиряков, и для гостей Алтая", – заключил губернатор.
17:22:05 29-07-2023
на выставке была два раза и хотела бы третий, но из- за чертовой жары там было нечем дышать. причем, один раз сотрудники ДС открывали двери в холле, чтобы хоть немного свежий воздух проникал, а второй раз была открыта только одна центральная дверь и получилась натуральная душегубка. предобморочное состояние конечно сильно подпортило впечатление о прекрасном.