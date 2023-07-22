Губернатор Томенко побывал на закрытии фестиваля "Шукшинские дни на Алтае". Фото

Фестиваль также посетил министр здравоохранения России Михаил Мурашко

22 июля 2023, 19:45, ИА Амител





































































































































Фото: Антон Червяков / правительство Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 22 июля побывал на закрытии фестиваля "Шукшинские дни на Алтае" в Сростках, сообщили в правительстве региона.

Виктор Томенко отметил, что фестиваль имеет большую историю и играет значительную роль в развитии отечественного кино. Не случайно гостей мероприятия поприветствовал сам Владимир Путин, отметил он.

Отдельно глава региона указал, что "Шукшинские дни на Алтае" порадовали более чем 60 мероприятиями: встречами с ветеранами, мастер-классами, музейными лабораториями, просмотром фильмов и многим другим.

"В этом году и деловая программа была очень интересная, ученые выступали, изучающие творчество Василия Макаровича. <...> Главная идея всего Шукшинского фестиваля – сохранение памяти и привлечение внимание новых поколений к творческому наследию нашего великого земляка", – подчеркнул политик.

Михаил Мурашко / Фото: Антон Червяков / правительство Алтайского края

Одним из гостей мероприятия стал министр здравоохранения Михаил Мурашко, который накануне с рабочим визитом приехал в наш регион. Глава Минздрава России рассказал, что с удовольствием побывал на фестивале, и добавил, что почувствовал дух алтайской земли и даже сам оказался в ситуации шукшинского рассказа "Срезал".

"Мы подошли сфотографироваться с группой молодых людей в национальных костюмах. Я представился: "Меня зовут Михаил". В ответ молодой человек лет 16 сказал: "А меня зовут Кирилл Олегович". Срезал на сто процентов!" – рассказал Мурашко.

Как признался министр, посетить этот фестиваль, побывать в Сростках было его мечтой со студенчества, когда он только знакомился с творчеством Шукшина. "Сегодня она сбылась. Шикарное место, блестящая атмосфера, ну и люди очень интересные", – сказал министр.