Губернатор Виктор Томенко рассказал, кто ведет его страницы в социальных сетях

Глава региона стал одним из самых популярных блогеров в крае в 2024 году

14 января 2025, 14:40, ИА Амител

Губернатор Виктор Томенко / Фото: управление по печати Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко старается вести свои страницы в социальных сетях самостоятельно, но когда у него нет времени подключается команда помощников. Об этом глава региона рассказал 13 января на мероприятии, посвященном Дню российской печати.

"Все сам. Конечно, когда по работе вынужден уезжать в командировки, то мне вести соцсети помогает профессиональная команда. Однако уверяю: каждый пост отражает мои мысли и взгляды. Согласовываю каждое сообщение и, если надо, вношу свои правки. Если есть время и возможность, то пишу посты самостоятельно", – отметил Виктор Томенко.

По итогам 2024 года посты губернатора Алтайского края в общей сложности посмотрели около 12 миллионов человек. По этому показателю глава региона входит в число самых популярных блогеров в крае.

В настоящее время страницы Виктора Томенко есть во "ВКонтакте", "Одноклассниках" и Telegram.

Ранее Виктор Томенко уже заявлял журналистам, что читает все комментарии, которые оставляют пользователи под его постами.