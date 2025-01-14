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Губернатор Виктор Томенко рассказал, кто ведет его страницы в социальных сетях

Глава региона стал одним из самых популярных блогеров в крае в 2024 году

14 января 2025, 14:40, ИА Амител

Губернатор Виктор Томенко / Фото: управление по печати Алтайского края
Губернатор Виктор Томенко / Фото: управление по печати Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко старается вести свои страницы в социальных сетях самостоятельно, но когда у него нет времени подключается команда помощников. Об этом глава региона рассказал 13 января на мероприятии, посвященном Дню российской печати.

"Все сам. Конечно, когда по работе вынужден уезжать в командировки, то мне вести соцсети помогает профессиональная команда. Однако уверяю: каждый пост отражает мои мысли и взгляды. Согласовываю каждое сообщение и, если надо, вношу свои правки. Если есть время и возможность, то пишу посты самостоятельно", – отметил Виктор Томенко.

По итогам 2024 года посты губернатора Алтайского края в общей сложности посмотрели около 12 миллионов человек. По этому показателю глава региона входит в число самых популярных блогеров в крае.

В настоящее время страницы Виктора Томенко есть во "ВКонтакте", "Одноклассниках" и Telegram.

Ранее Виктор Томенко уже заявлял журналистам, что читает все комментарии, которые оставляют пользователи под его постами.

"Когда создавал свои аккаунты в социальных сетях, то постарался донести правила, они остались в первых сообщениях. Подход такой: это мои страницы, я по возможности читаю все комментарии. Вести аккаунты помогают мои коллеги. Они перенаправляют вопросы людей ведомствам или муниципалитету для получения обратной связи. Также они помогают делать так, чтобы в конечном итоге аккаунт не превратился в какую-то помойку. Очень много ботов, матов", – утверждает Виктор Томенко.

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НОВОСТИОбщество

Виктор Томенко сми соцсети

Комментарии 1

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Гость

11:41:01 15-01-2025

мне вести соцсети помогает профессиональная команда.. Это, когда один мозг хорошо, а два- маленькое КБ. Круто, и деньги получают не хилые.

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