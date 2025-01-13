Виктор Томенко и Александр Романенко наградили журналистов "Амитела" и "Атмосферы"

За многолетний добросовестный труд и профессиональное мастерство

13 января 2025, 15:44, ИА Амител

Награждение журналистов "Амитела" / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко наградили сотрудников информационных агентств "Амител" и "Атмосфера" за журналистскую работу. Награждение прошло 13 января, в День российской печати, в Концертном зале "Сибирь".

От правительства Алтайского края

Редактор-корреспондент ИА "Амител" Вячеслав Кондаков награжден за многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня российской печати.

Административный директор ИА "Амител" Надежда Овиденко – за многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня российской печати.

Награждение журналистов "Атмосферы" / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

От АКЗС

В номинации "Лучшее средство массовой информации" среди краевых СМИ редакция интернет-сайта "Атмосфера" заняла третье место, главный редактор – Дмитрий Негреев.

В номинации "Профессиональное мастерство" среди краевых СМИ первое место заняла Александра Казанцева, руководитель проектов редакции ИА "Амител";

третье место – Артем Кузнецов, заместитель главного редактора интернет-сайта "Атмосфера".