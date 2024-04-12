Губернатора Мурманской области выписали из больницы после нападения
Чибис обещал следовать рекомендациям врачей и соблюдать больничный режим
12 апреля 2024, 20:29, ИА Амител
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис выписан из больницы после ранения, полученного недавно в ходе нападения. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.
Чибис обещал следовать рекомендациям врачей и соблюдать больничный режим. Он выразил благодарность хирургам, анестезиологам и медсестрам за помощь в восстановлении после инцидента.
Нападение на губернатора было совершено 4 апреля после встречи с населением в Апатитах. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.
Нападавший сначала заявил о "голосах в голове", однако после сказал, что испытывает личную неприязнь к губернатору и выразил сожаления о содеянном.
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