Губернатора Мурманской области выписали из больницы после нападения

Чибис обещал следовать рекомендациям врачей и соблюдать больничный режим

12 апреля 2024, 20:29, ИА Амител

Губернатор Андрей Чибис / Фото: gov-murman.ru

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис выписан из больницы после ранения, полученного недавно в ходе нападения. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Чибис обещал следовать рекомендациям врачей и соблюдать больничный режим. Он выразил благодарность хирургам, анестезиологам и медсестрам за помощь в восстановлении после инцидента.

Нападение на губернатора было совершено 4 апреля после встречи с населением в Апатитах. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Нападавший сначала заявил о "голосах в голове", однако после сказал, что испытывает личную неприязнь к губернатору и выразил сожаления о содеянном.