Виктор Томенко побеждает на выборах губернатора Алтайского края
Он набрал более 76% голосов, оставив трех конкурентов далеко позади
11 сентября 2023, 06:15, Александра Черданцева
Виктор Томенко занимает первое место по итогам голосования в Алтайском крае и становится главой региона еще на пять лет. По самым последним данным Центральной избирательной комиссии, после обработки 99,59% бюллетеней у него более 76% поддержки.
Итак, вот как распределились голоса жителей региона (повторимся, при почти полном, но пока не окончательном подсчете голосов):
- Виктор Томенко ("Единая Россия") – 76,17%, или 415 тысяч голосов;
- Евгения Боровикова ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду") – 9,46%, или 51,5 тыс. голосов;
- Сергей Булаев (ЛДПР) – 7,96%, или 43,3 тыс. голосов;
- Сергей Малинкович ("Коммунисты России") – 4,16%, или 22,6 тыс. голосов.
Напомним, голосование в этом году было трехдневным, выборы начались в 8 утра в пятницу и завершились в 20:00 в воскресенье. Явка, по данным на 18 часов 10 сентября, составила 25,91%.
Пять лет назад на выборах главы региона Томенко набрал 53,6%. Для него это были первые губернаторские выборы. В регион он приехал из Красноярского края. На втором месте в 2018 году с результатом 16% был кандидат от ЛДПР Владимир Семёнов. На третьем – представитель "Справедливой России" Людмила Суслова, набравшая 14%. Замыкал список Андрей Крылов от "Партии Роста" – 13%.
06:20:09 11-09-2023
Краснопузым позор вторые выборы подряд
07:09:27 11-09-2023
Гость (06:20:09 11-09-2023) Краснопузым позор вторые выборы подряд... Это фейковые выборы, кандидаты подставные, админ ресурс сделал свое дело, катком прошел по муниципалитетам, главное Прусакову не допустили, сделав для этого все возможное.
08:34:42 11-09-2023
Гость (07:09:27 11-09-2023) Это фейковые выборы, кандидаты подставные, админ ресурс сдел... Ой! А кто бы ее выбрал? Все помнят, как она топила против вакцинирования, а сама сделала прививку, чтобы не болеть. Ну и другие её фокусы.
08:40:42 11-09-2023
Гость (07:09:27 11-09-2023) Это фейковые выборы, кандидаты подставные, админ ресурс сдел... а это кто?
09:38:42 11-09-2023
Гость (07:09:27 11-09-2023) Это фейковые выборы, кандидаты подставные, админ ресурс сдел... Прусакова не вариант. Посмотри где она и что она делает в думе, ответ ничего .
07:46:21 11-09-2023
Гость (06:20:09 11-09-2023) Краснопузым позор вторые выборы подряд... так это не те коммунисты (не КПРФ), это едросовский спойлер КПРФ, созданный как раз чтобы от коммунистов голоса забирать. А кандидат от КПРФ Прусакова не прошла муниципальный фильтр. Здесь кандидаты, какие надо кандидаты ))) чужих здесь не бывает...
07:09:46 11-09-2023
КПРФ в крае странная
07:12:41 11-09-2023
Явка составила 25,91% ----- три четверти избирателей забили
08:54:04 11-09-2023
Гость (07:12:41 11-09-2023) Явка составила 25,91% ----- три четверти избирателей забили... Даже если 27%- это 480 504 проголосовавших. (избирателей в крае 1779645 чел) Теперь складываем все голоса: 51549+43371+22688+415200 = 532808 человек!!! Откуда взялись 52304 "проголосовавших"???!!! (Это не учитывая испорченные и "унесённые ветром" бюллетени)
10:05:46 11-09-2023
Гвоздь. (08:54:04 11-09-2023) Даже если 27%- это 480 504 проголосовавших. (избирателей в ... Не 27%, а 25,91%. Не 1779645, а 1767003 (на офф сайте крайизбиркома). Этих «испорченных и унесенных ветром» 2,25%, а это по вашим же цифрам 40042, 012 голосов. Откуда такие вруны, как вы берутся?
12:16:37 11-09-2023
Гость (10:05:46 11-09-2023) Гвоздь. (08:54:04 11-09-2023) Даже если 27%- это 480 ... Охотно верю! В 18.00 явка была 25,91%,а потом народ как попёр!!!! До 31,2% !!! Всё есть выше в оф тексте-берите калькулятор и считайте.(а лучше столбиком!) Кстати,в последующей новости сказано о 448 тысячах проголосовавших-это сколько от ваших избиркомовских 1767003 избирателей? Верно-25,36%
07:26:30 11-09-2023
Кто бы сомневался
07:43:59 11-09-2023
Кого не спроси, все против Томенко, а потом раз - и 76%! Прям чудо какое-то. Понятно, что те, кто не проголосовал, а это считай 75%, проголосовали бы за тех, кого не допустили до выборов. Так что эта победа - вранье
08:41:51 11-09-2023
Гость (07:43:59 11-09-2023) Кого не спроси, все против Томенко, а потом раз - и 76%! Пря... все может и против, дома просидели но я за и я ходил голосовать)
08:54:39 11-09-2023
Гость (07:43:59 11-09-2023) Кого не спроси, все против Томенко, а потом раз - и 76%! Пря... Прусакова, зайди под своим аккаунтом)
10:44:16 11-09-2023
Гость (07:43:59 11-09-2023) Кого не спроси, все против Томенко, а потом раз - и 76%! Пря... НЕ ПРАВДА! У нас все ЗА В. Томенко!
07:57:06 11-09-2023
Фарс. Он хотя бы спасибо бюджетникам, которых дистанционного голосовали, скажет?
07:57:52 11-09-2023
Явка 25%, из них 76% за едро, вот он реальный рейтинг этой партии, это приблизительно 20%.
08:47:04 11-09-2023
Гость (07:57:52 11-09-2023) Явка 25%, из них 76% за едро, вот он реальный рейтинг этой п... а вы что хотели? 25% ответсвенных людей, остальные 75% слиняли из города как только школы закрыли для детей.
08:49:46 11-09-2023
Гость (07:57:52 11-09-2023) Явка 25%, из них 76% за едро, вот он реальный рейтинг этой п... А вы за какую партию?
09:03:28 11-09-2023
Гость (08:49:46 11-09-2023) А вы за какую партию?... За яблоко, но ее нет в списке, по этому я не хожу голосовать, мой голос не нужен стране, моя партия не представлена, это не выборы, это театр с актерами, чтобы продемонстрировать народу свою легитимность.
09:17:46 11-09-2023
Гость (09:03:28 11-09-2023) За яблоко, но ее нет в списке, по этому я не хожу голосовать... поэтому ваш голос автоматически уходит большенству, пришли бы хотябы проголосовали ЗАВСЕХ ))
10:13:16 11-09-2023
Гость (09:17:46 11-09-2023) поэтому ваш голос автоматически уходит большенству, пришли б... Я обязательно приду на выборы президента, это единственный путь выразить свое мнение в нашей стране, хоть это и театр, а в региональных какой смысл участвовать в их постоновочных дейсвиях, ничего не изменится, судьба страны решается на выборах президента, губернаторы винтики системы.
11:20:51 11-09-2023
Гость (10:13:16 11-09-2023) Я обязательно приду на выборы президента, это единственный п... как раз таки если бы вы пришли на выборы и проглосовали бы против всех (испортить) и результатом было бы 25% проголовали и 75% испортили то тут был бы звоночек тревожный а вы всем довольны и голосовать не пошли ... результат Томенко у руля
14:36:47 11-09-2023
Гость (11:20:51 11-09-2023) как раз таки если бы вы пришли на выборы и проглосовали бы п... Даже, если бы коммунисты пришли к власти ничего бы не изменилось, пока кремль строчит законы страны, коммунистам бы пришлось подстраиваться под систему, пока власть не поменяется в стране никаких изменений в лучшую сторону не будет.
08:09:49 11-09-2023
Кто б сомневался. При явке 20%?
09:07:54 11-09-2023
Гость (08:09:49 11-09-2023) Кто б сомневался. При явке 20%? ... Всё нормально. Кто не полный овощ в политике, те и пришли на выборы.
08:25:00 11-09-2023
76%. Понятненько.
08:33:59 11-09-2023
Маленькая явка, потому что не было графы против всех?
08:41:47 11-09-2023
Гость (08:33:59 11-09-2023) Маленькая явка, потому что не было графы против всех?... Потому вас в бюллетене не было
08:43:16 11-09-2023
Гость (08:33:59 11-09-2023) Маленькая явка, потому что не было графы против всех?... графа есть) можно было прийти и испортить бюллетень, но даже тут у вас есть свое оправдание))
11:06:48 11-09-2023
Гость (08:43:16 11-09-2023) графа есть) можно было прийти и испортить бюллетень, но даже... Нет желания у людей ходить и портить бюллетени, они хотят активно голосовать за кандидатов которые озвучивают их позицию.
11:29:58 11-09-2023
Гость (11:06:48 11-09-2023) Нет желания у людей ходить и портить бюллетени, они хотят ак... а где они? я даже за месяц гонок толком программу ни одного кандидата не увидел) кто эти люди даже знать не знаю а Томенко постоянно вижу и в бассейне и на хоккее и бегает по лесу с обычными людьми и дороги приводит впорядок посравнению с Новосиб.областью и денег подтягивает в АК может както мало или не сильно активно, но тут хоть чтото есть, а не только слова вот поэтому 25% пришли и на 76% за а вы даже с дивана не встали))
08:50:42 11-09-2023
Поздравляем В.П. Томенко с убедительно победой на выборах губернатора Алтайского края!
08:59:53 11-09-2023
Поздравляю, Вас Виктор Петрович. Вы единственный достойный кандидат на пост губернатора Алтайского края и убедительно победили.
09:13:11 11-09-2023
Гость (08:59:53 11-09-2023) Поздравляю, Вас Виктор Петрович. Вы единственный достойный... присоединяюсь к поздравлениям!
09:08:54 11-09-2023
Ну что ж... Жители Алтайского края свое слово сказали, демонстративно повернувшись спиной к этому балагану. И это тоже позиция, которую невозможно не заметить.25%... это даже комментировать невозможно...
09:17:20 11-09-2023
Гость (09:08:54 11-09-2023) Ну что ж... Жители Алтайского края свое слово сказали, демон... Смотри, за такой коммент сегодня и неприятности можно получить. Все вы остры на язык, пока не припрёт.
11:40:53 11-09-2023
Гость (09:17:20 11-09-2023) Смотри, за такой коммент сегодня и неприятности можно получи... Тут скорей политтехнологам надо задуматься - их игрища с выдвижением кандидатов, а потом их снятием, да еще столь откровенно прокомментированные заносчивым московским дельцом прямо накануне выборов, сильно дискредитируют в глазах населения институт этих самых выборов. Кому понравится, когда над тобой откровенно издеваются и вообще за быдло держат? Народ-то отреагировал не на кандидатов, а на откровенно циничные политтехнологии, которые нам были продемонстрированы в ходе этих выборов. Никому не нравится, когда его за быдло держат, еще и насмехаются. Народ уважать нужно. А теперь что ж - теперь вам с этим жить. За проваленную явку в Москве, конечно, по головке не погладят, но тут уж скажите спасибо политтехнологам - и больше их не приглашайте.
09:14:03 11-09-2023
Население Алтайского края на 2023 год около 2 143 000 человек ( по данным Росстата), из них дети до 18 лет отнимаем около 510 000 человек, остается 1 633 000 человек. Явка составила 26 %, т.е.424 580 человек, может я один не правильно считаю, пусть люди рассудят....
09:25:13 11-09-2023
Дмитрий (09:14:03 11-09-2023) Население Алтайского края на 2023 год около 2 143 000 челове... Ну и что? Половина народу была на дачах, картошке и всяких шашлыках. Погода отличная для осени. У нас Сибирь, а не Краснодар или Сочи.
09:16:27 11-09-2023
Слава Богу! Теперь целых 5 лет его не будет видно и слышно!!!
10:11:08 11-09-2023
Даже для вида представителя от Ком...Капиталистической Партии РФ не было? Не зря не ходил.
10:15:53 11-09-2023
Фактически 20% из всех, имеющих право голоса. Это не победа, в Японии после таких побед чиновники делают"сэппуку"...
10:42:14 11-09-2023
УРА! Я "ЗА" В. Томенко!!!!!!
10:46:29 11-09-2023
Просто погода была для путешествий (на природу!), и, таким образом, людям не до голосования - жизнь есть жизнь!