Он набрал более 76% голосов, оставив трех конкурентов далеко позади

11 сентября 2023, 06:15, Александра Черданцева

Виктор Томенко / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Виктор Томенко занимает первое место по итогам голосования в Алтайском крае и становится главой региона еще на пять лет. По самым последним данным Центральной избирательной комиссии, после обработки 99,59% бюллетеней у него более 76% поддержки.

Итак, вот как распределились голоса жителей региона (повторимся, при почти полном, но пока не окончательном подсчете голосов):

Виктор Томенко ("Единая Россия") – 76,17%, или 415 тысяч голосов; Евгения Боровикова ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду") – 9,46%, или 51,5 тыс. голосов; Сергей Булаев (ЛДПР) – 7,96%, или 43,3 тыс. голосов; Сергей Малинкович ("Коммунисты России") – 4,16%, или 22,6 тыс. голосов.

Напомним, голосование в этом году было трехдневным, выборы начались в 8 утра в пятницу и завершились в 20:00 в воскресенье. Явка, по данным на 18 часов 10 сентября, составила 25,91%.

Пять лет назад на выборах главы региона Томенко набрал 53,6%. Для него это были первые губернаторские выборы. В регион он приехал из Красноярского края. На втором месте в 2018 году с результатом 16% был кандидат от ЛДПР Владимир Семёнов. На третьем – представитель "Справедливой России" Людмила Суслова, набравшая 14%. Замыкал список Андрей Крылов от "Партии Роста" – 13%.