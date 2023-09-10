Что происходит на избирательных участках в Барнауле в последний день выборов. Фото
Наши корреспонденты побывали в нескольких школах и увидели, что людей очень мало
10 сентября 2023, 17:25, ИА Амител
Фото: amic.ru
В Алтайском крае идет третий, заключительный день губернаторских выборов. С избирательных участков фото передают корреспонденты amic.ru.
Журналисты побывали в нескольких школах и отметили, что избирателей очень мало. Чаще всего заставали полупустые помещения.
По данным Избиркома, на 15:00 явка в регионе составила 23,74%. Активнее всего голосуют жители Родинского района – явка составила 59,8% и ЗАТО Сибирский – 55,3%. В Завьяловском районе участие в голосовании на выборах губернатора приняли 53,9% избирателей, в Алейском районе – 52,5%.
18:33:50 10-09-2023
Судя по фото две бабки пришли на ваши выборы
19:08:56 10-09-2023
Гость (18:33:50 10-09-2023) Судя по фото две бабки пришли на ваши выборы ... Остальным кто мешал? Сто тысяч всего электронно проголосовать захотели. Трудно было три кнопки нажать, не выходя из дома? Не жалуйтесь потом! Всё заслужили.
20:00:45 10-09-2023
Гость (19:08:56 10-09-2023) Остальным кто мешал? Сто тысяч всего электронно проголосоват... Про выборы узнал только в первый день голосования. Зашел, проголосовал. А многие наверное о них и не знают.
20:09:30 10-09-2023
Гость (19:08:56 10-09-2023) Остальным кто мешал? Сто тысяч всего электронно проголосоват... не важно как вы проголосуете-важно как мы посчитаем,так что не надувай щеки,все уже давно решено
21:43:03 10-09-2023
гость (20:09:30 10-09-2023) не важно как вы проголосуете-важно как мы посчитаем,так что ... Вам это лично сказали?
06:45:02 11-09-2023
Гость (21:43:03 10-09-2023) Вам это лично сказали?... конечно,еще месяц было заявлено,что за прошлого-нынешнего губернатора проголосует 78%
08:08:49 11-09-2023
Гость (19:08:56 10-09-2023) Остальным кто мешал? Сто тысяч всего электронно проголосоват... А что решают региональные выборы, ничего.
21:31:16 10-09-2023
На выборы нужно ходить.
22:02:38 10-09-2023
Вот мне интересно, у народа дачи, огороды, погода тёплая стоит, а вы хотите явку? Уж сколько лет одна и та же ошибка у господ. Ещё и на 3 дня растянули. Сделайте вы день выборов в среду ~ коллективно на выборы!, с утра! А после обеда распустите по домам. 80% явка будет. Ну нет, лучше сопли наматывать и охоать, что явки нет.
07:28:56 11-09-2023
Гость (22:02:38 10-09-2023) Вот мне интересно, у народа дачи, огороды, погода тёплая сто... Ну да, и школы и больницы закрыть и домой всех распустить.....
08:13:36 11-09-2023
Гость (22:02:38 10-09-2023) Вот мне интересно, у народа дачи, огороды, погода тёплая сто... Нет, не будет, хотели бы в пятницу до огородов зашли и проголосовали, явки нет потому что нет выборов.
12:39:45 11-09-2023
Гость (22:02:38 10-09-2023) Вот мне интересно, у народа дачи, огороды, погода тёплая сто... Лучший комментарий!!! Услышьте. господа!!!!!!!!!!!
22:18:10 10-09-2023
Да чего теперь, после драки кулаками не машут, всё равно все голоса Томенко перейдут.
09:06:46 11-09-2023
Ну а вообще выбор был небогатый, наконец-то Петровича по телеку перестануть так часто показывать
10:20:43 11-09-2023
Пустые участки, как после апокалипсиса, даже при советском тоталитарном режиме такого не было.
10:41:43 11-09-2023
Печально, что на госулугах нет тех поддержки, для осуществления голосования! Потому что заявка был подана еще в августе, одобрена! А вот в день голосования была далеко от города и не было возможности дистанционно проголосовать из-за отсутствия соответствующего необходимого ...на сайте госуслуг. То есть, как в последствии оказалось, необходимо сначала было зайти в на "майл.ру", и только по ссылке оттуда..........Техническая недоработка на госуслугах - печально!