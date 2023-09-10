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Что происходит на избирательных участках в Барнауле в последний день выборов. Фото

Наши корреспонденты побывали в нескольких школах и увидели, что людей очень мало

10 сентября 2023, 17:25, ИА Амител

В Алтайском крае идет третий, заключительный день губернаторских выборов. С избирательных участков фото передают корреспонденты amic.ru.

Журналисты побывали в нескольких школах и отметили, что избирателей очень мало. Чаще всего заставали полупустые помещения.

По данным Избиркома, на 15:00 явка в регионе составила 23,74%. Активнее всего голосуют жители Родинского района – явка составила 59,8% и ЗАТО Сибирский – 55,3%. В Завьяловском районе участие в голосовании на выборах губернатора приняли 53,9% избирателей, в Алейском районе – 52,5%.

Алтайский край выборы губернатора Алтайского края

Комментарии 16

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Гость

18:33:50 10-09-2023

Судя по фото две бабки пришли на ваши выборы

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Гость

19:08:56 10-09-2023

Гость (18:33:50 10-09-2023) Судя по фото две бабки пришли на ваши выборы ... Остальным кто мешал? Сто тысяч всего электронно проголосовать захотели. Трудно было три кнопки нажать, не выходя из дома? Не жалуйтесь потом! Всё заслужили.

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Гость

20:00:45 10-09-2023

Гость (19:08:56 10-09-2023) Остальным кто мешал? Сто тысяч всего электронно проголосоват... Про выборы узнал только в первый день голосования. Зашел, проголосовал. А многие наверное о них и не знают.

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гость

20:09:30 10-09-2023

Гость (19:08:56 10-09-2023) Остальным кто мешал? Сто тысяч всего электронно проголосоват... не важно как вы проголосуете-важно как мы посчитаем,так что не надувай щеки,все уже давно решено

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Гость

21:43:03 10-09-2023

гость (20:09:30 10-09-2023) не важно как вы проголосуете-важно как мы посчитаем,так что ... Вам это лично сказали?

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гость

06:45:02 11-09-2023

Гость (21:43:03 10-09-2023) Вам это лично сказали?... конечно,еще месяц было заявлено,что за прошлого-нынешнего губернатора проголосует 78%

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Гость

08:08:49 11-09-2023

Гость (19:08:56 10-09-2023) Остальным кто мешал? Сто тысяч всего электронно проголосоват... А что решают региональные выборы, ничего.

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Гость

21:31:16 10-09-2023

На выборы нужно ходить.

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Гость

22:02:38 10-09-2023

Вот мне интересно, у народа дачи, огороды, погода тёплая стоит, а вы хотите явку? Уж сколько лет одна и та же ошибка у господ. Ещё и на 3 дня растянули. Сделайте вы день выборов в среду ~ коллективно на выборы!, с утра! А после обеда распустите по домам. 80% явка будет. Ну нет, лучше сопли наматывать и охоать, что явки нет.

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Гость

07:28:56 11-09-2023

Гость (22:02:38 10-09-2023) Вот мне интересно, у народа дачи, огороды, погода тёплая сто... Ну да, и школы и больницы закрыть и домой всех распустить.....

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Гость

08:13:36 11-09-2023

Гость (22:02:38 10-09-2023) Вот мне интересно, у народа дачи, огороды, погода тёплая сто... Нет, не будет, хотели бы в пятницу до огородов зашли и проголосовали, явки нет потому что нет выборов.

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Гость

12:39:45 11-09-2023

Гость (22:02:38 10-09-2023) Вот мне интересно, у народа дачи, огороды, погода тёплая сто... Лучший комментарий!!! Услышьте. господа!!!!!!!!!!!

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Гость

22:18:10 10-09-2023

Да чего теперь, после драки кулаками не машут, всё равно все голоса Томенко перейдут.

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Гость

09:06:46 11-09-2023

Ну а вообще выбор был небогатый, наконец-то Петровича по телеку перестануть так часто показывать

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Гость

10:20:43 11-09-2023

Пустые участки, как после апокалипсиса, даже при советском тоталитарном режиме такого не было.

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Гость

10:41:43 11-09-2023

Печально, что на госулугах нет тех поддержки, для осуществления голосования! Потому что заявка был подана еще в августе, одобрена! А вот в день голосования была далеко от города и не было возможности дистанционно проголосовать из-за отсутствия соответствующего необходимого ...на сайте госуслуг. То есть, как в последствии оказалось, необходимо сначала было зайти в на "майл.ру", и только по ссылке оттуда..........Техническая недоработка на госуслугах - печально!

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