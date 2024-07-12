Губернаторов хотят штрафовать за опасные сорняки на государственных землях
Законопроект планируют рассмотреть на одном из заседаний в осеннюю сессию Госдумы
12 июля 2024, 12:47, ИА Амител
Депутаты Госдумы планируют внести на рассмотрение законопроект, предлагающий штрафовать на 20-50 тысяч рублей глав регионов, которые не удалили борщевик на участках, находящихся в государственной собственности, пишет "Парламентская газета".
Авторы инициативы отметили, что людей и организации можно штрафовать за заросший борщевиком участок, а вот за государственную землю, на которой не убирают сорняк, никто ответственности не несет. При этом иногда именно с таких земель семена борщевика попадают на частные земли.
Депутаты предложили внести изменения в Земельный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях: добавить пункт, согласно которому неисполнение обязательных мероприятий по защите земель населенных пунктов, находящихся в собственности субъекта Федерации, от зарастания сорными растениями повлечет административный штраф для высшего должностного лица этого региона в размере от 20 до 50 тысяч рублей.
"Таким образом мы замотивируем государство следить за порядком на своих землях. Обязательно будем добиваться принятия решения на федеральном уровне", – подчеркнул депутат Госдумы Сергей Леонов.
Законопроект планируют рассмотреть на одном из заседаний в осеннюю сессию Госдумы.
Ранее эксперты предложили применять борщевик при изготовлении стеновых блоков для возведения перегородок и потолочных акустических панелей.
12:57:28 12-07-2024
штрафовать на 20-50 тысяч рублей глав регионов --- Нужно по нолику добавить, т.е. штрафовать на 200-500 тысяч рублей глав регионов.
18:17:35 12-07-2024
Гость (12:57:28 12-07-2024) штрафовать на 20-50 тысяч рублей глав регионов --- Нужно по ... Зарплата с ноликами позволит осилить эти штрафы? Или расчёт на бюджетные закрома?
13:22:50 12-07-2024
должность губера - расстрельная.
я б не пошел.
13:56:56 12-07-2024
Мусик (13:22:50 12-07-2024) должность губера - расстрельная.я б не пошел.... Да ладно, Мусик, какой расстрел! Всего лишь 20тр штрафа! Иди!
14:07:39 12-07-2024
Гость (13:56:56 12-07-2024) Да ладно, Мусик, какой расстрел! Всего лишь 20тр штрафа! Иди... не. моя проблема в том, что при долгосрочном планировании я слишком полагаюсь на массовые расстрелы...
не выдержат невры - и понесется по кочкам...
13:42:19 12-07-2024
А я б пошел. Даже в президенты. Хотя она сейчас тоже
13:57:19 12-07-2024
Кто этот борщевик приволок в страну?
14:19:50 12-07-2024
Григорий (13:57:19 12-07-2024) Кто этот борщевик приволок в страну? ... борщ варили и занесли.
14:53:09 12-07-2024
Мусик (14:19:50 12-07-2024) борщ варили и занесли.... С кавказского борщевика борщом отравишься, а вот наш сибирский , говорят, шел на этот суп влегкую.
14:26:59 12-07-2024
Григорий (13:57:19 12-07-2024) Кто этот борщевик приволок в страну? ... Сталин дал задание - найти неприхотливое растение, которое будет быстро расти, и которое подойдет в качестве силоса коровам.
Удивительно, но СССР не только галоши, но и силос делал...
14:52:09 12-07-2024
Гость (14:26:59 12-07-2024) Сталин дал задание - найти неприхотливое растение, которое б... Так получается не делал, коров борщевик заставляли жрать. Молоко и мясо становились крайне вонючими и ядовитыми.
14:51:13 12-07-2024
Григорий (13:57:19 12-07-2024) Кто этот борщевик приволок в страну? ... Хрущев с Брежневым. Нашли пр них ботаники на Кавказе и решили коров по пути к коммунизму кормить. Типа лучше корма нет! Теперь мы пожинаем плоды волюнтаризма.
19:37:54 12-07-2024
Травить борщевик надо! Давно пора этим заняться! Разросся не непомерно. А властям по боку всё и вся! Ну как всегда!