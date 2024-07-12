Губернаторов хотят штрафовать за опасные сорняки на государственных землях

Законопроект планируют рассмотреть на одном из заседаний в осеннюю сессию Госдумы

12 июля 2024, 12:47, ИА Амител

Борщевик / Фото: ecologyofrussia.ru

Депутаты Госдумы планируют внести на рассмотрение законопроект, предлагающий штрафовать на 20-50 тысяч рублей глав регионов, которые не удалили борщевик на участках, находящихся в государственной собственности, пишет "Парламентская газета".

Авторы инициативы отметили, что людей и организации можно штрафовать за заросший борщевиком участок, а вот за государственную землю, на которой не убирают сорняк, никто ответственности не несет. При этом иногда именно с таких земель семена борщевика попадают на частные земли.

Депутаты предложили внести изменения в Земельный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях: добавить пункт, согласно которому неисполнение обязательных мероприятий по защите земель населенных пунктов, находящихся в собственности субъекта Федерации, от зарастания сорными растениями повлечет административный штраф для высшего должностного лица этого региона в размере от 20 до 50 тысяч рублей.

"Таким образом мы замотивируем государство следить за порядком на своих землях. Обязательно будем добиваться принятия решения на федеральном уровне", – подчеркнул депутат Госдумы Сергей Леонов.

Законопроект планируют рассмотреть на одном из заседаний в осеннюю сессию Госдумы.

Ранее эксперты предложили применять борщевик при изготовлении стеновых блоков для возведения перегородок и потолочных акустических панелей.