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Губернаторов хотят штрафовать за опасные сорняки на государственных землях

Законопроект планируют рассмотреть на одном из заседаний в осеннюю сессию Госдумы

12 июля 2024, 12:47, ИА Амител

Борщевик / Фото: ecologyofrussia.ru
Борщевик / Фото: ecologyofrussia.ru

Депутаты Госдумы планируют внести на рассмотрение законопроект, предлагающий штрафовать на 20-50 тысяч рублей глав регионов, которые не удалили борщевик на участках, находящихся в государственной собственности, пишет "Парламентская газета".

Авторы инициативы отметили, что людей и организации можно штрафовать за заросший борщевиком участок, а вот за государственную землю, на которой не убирают сорняк, никто ответственности не несет. При этом иногда именно с таких земель семена борщевика попадают на частные земли.

Депутаты предложили внести изменения в Земельный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях: добавить пункт, согласно которому неисполнение обязательных мероприятий по защите земель населенных пунктов, находящихся в собственности субъекта Федерации, от зарастания сорными растениями повлечет административный штраф для высшего должностного лица этого региона в размере от 20 до 50 тысяч рублей.

"Таким образом мы замотивируем государство следить за порядком на своих землях. Обязательно будем добиваться принятия решения на федеральном уровне", – подчеркнул депутат Госдумы Сергей Леонов.

Законопроект планируют рассмотреть на одном из заседаний в осеннюю сессию Госдумы.

Ранее эксперты предложили применять борщевик при изготовлении стеновых блоков для возведения перегородок и потолочных акустических панелей.

Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

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НОВОСТИОбщество

Губернаторы Госдума инициативы штрафы

Комментарии 13

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Гость

12:57:28 12-07-2024

штрафовать на 20-50 тысяч рублей глав регионов --- Нужно по нолику добавить, т.е. штрафовать на 200-500 тысяч рублей глав регионов.

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dok_CФ

18:17:35 12-07-2024

Гость (12:57:28 12-07-2024) штрафовать на 20-50 тысяч рублей глав регионов --- Нужно по ... Зарплата с ноликами позволит осилить эти штрафы? Или расчёт на бюджетные закрома?

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Мусик

13:22:50 12-07-2024

должность губера - расстрельная.
я б не пошел.

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Гость

13:56:56 12-07-2024

Мусик (13:22:50 12-07-2024) должность губера - расстрельная.я б не пошел.... Да ладно, Мусик, какой расстрел! Всего лишь 20тр штрафа! Иди!

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Мусик

14:07:39 12-07-2024

Гость (13:56:56 12-07-2024) Да ладно, Мусик, какой расстрел! Всего лишь 20тр штрафа! Иди... не. моя проблема в том, что при долгосрочном планировании я слишком полагаюсь на массовые расстрелы...
не выдержат невры - и понесется по кочкам...

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Гость

13:42:19 12-07-2024

А я б пошел. Даже в президенты. Хотя она сейчас тоже

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Григорий

13:57:19 12-07-2024

Кто этот борщевик приволок в страну?

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Мусик

14:19:50 12-07-2024

Григорий (13:57:19 12-07-2024) Кто этот борщевик приволок в страну? ... борщ варили и занесли.

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Гость

14:53:09 12-07-2024

Мусик (14:19:50 12-07-2024) борщ варили и занесли.... С кавказского борщевика борщом отравишься, а вот наш сибирский , говорят, шел на этот суп влегкую.

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Гость

14:26:59 12-07-2024

Григорий (13:57:19 12-07-2024) Кто этот борщевик приволок в страну? ... Сталин дал задание - найти неприхотливое растение, которое будет быстро расти, и которое подойдет в качестве силоса коровам.
Удивительно, но СССР не только галоши, но и силос делал...

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Гость

14:52:09 12-07-2024

Гость (14:26:59 12-07-2024) Сталин дал задание - найти неприхотливое растение, которое б... Так получается не делал, коров борщевик заставляли жрать. Молоко и мясо становились крайне вонючими и ядовитыми.

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Гость

14:51:13 12-07-2024

Григорий (13:57:19 12-07-2024) Кто этот борщевик приволок в страну? ... Хрущев с Брежневым. Нашли пр них ботаники на Кавказе и решили коров по пути к коммунизму кормить. Типа лучше корма нет! Теперь мы пожинаем плоды волюнтаризма.

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Гость

19:37:54 12-07-2024

Травить борщевик надо! Давно пора этим заняться! Разросся не непомерно. А властям по боку всё и вся! Ну как всегда!

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