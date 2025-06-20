Губернаторы Алтайского и Красноярского краев подписали план сотрудничества регионов

Мероприятия по развитию взаимодействия рассчитаны на три года

20 июня 2025, 19:30, ИА Амител

Виктор Томенко и Михаил Котюков / Фото: правительство Алтайского края

20 июня на полях ПМЭФ прошла встреча губернаторов Алтайского и Красноярского краев Виктора Томенко и Михаила Котюкова. В ее рамках главы регионов подписали план развития сотрудничества субъектов. Об этом сообщили в правительстве Алтайского края.

Губернаторы обсудили взаимодействие регионов в сфере экономики, здравоохранения, соцзащиты и молодежной политики, а также образования, спорта и туризма.

Глава Алтайского края Виктор Томенко подчеркнул, что соглашение с Красноярским краем, заключенное в 2019 году, дает хорошие результаты по всем направлениям:

"Красноярский край входит в первую десятку потребителей алтайской продукции, ежегодно объем товарооборота между регионами оценивается в несколько миллиардов рублей. Наибольший объем поставок из Алтайского края приходится на продовольствие, с каждым годом красноярцы закупают у нас все больше мукомольно-крупяной продукции", – отметил губернатор.

Кроме того, уже запланировано наращивание поставок фармацевтической продукции, энергомашиностроительного оборудования и сельхозтехники.

Виктор Томенко также заявил, что Красноярский край – важный поставщик техники, стройматериалов и химической продукции для Алтайского края.

Также он рассказал об обширном культурном обмене между регионами. С 2021 года они совместно с Иркутской областью реализуют проекты, посвященные творчеству Василия Шукшина, Валентина Распутина и Виктора Астафьева. В 2024 году особое внимание уделили празднованию 95-летия со дня рождения Шукшина.