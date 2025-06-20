Томенко: курорты Алтайского края пользуются спросом круглый год

Их среднегодовая загрузка составляет 85%

20 июня 2025, 18:40, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Курорты Алтайского края преодолели фактор сезонности и пользуются спросом почти круглый год. Об этом ТАСС рассказал губернатор Виктор Томенко.

По его словам, среднегодовая загрузка санаториев и гостиниц составляет 85%.

В июне в пресс-службе правительства Алтайского края сообщили, что в 2025 году на на строительство гостиниц выделят 14 миллиардов рублей.

Номерной фонд региона вырастет более чем на 600 номеров.