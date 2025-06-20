Томенко: курорты Алтайского края пользуются спросом круглый год
Их среднегодовая загрузка составляет 85%
20 июня 2025, 18:40, ИА Амител
Виктор Томенко / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Курорты Алтайского края преодолели фактор сезонности и пользуются спросом почти круглый год. Об этом ТАСС рассказал губернатор Виктор Томенко.
По его словам, среднегодовая загрузка санаториев и гостиниц составляет 85%.
В июне в пресс-службе правительства Алтайского края сообщили, что в 2025 году на на строительство гостиниц выделят 14 миллиардов рублей.
Номерной фонд региона вырастет более чем на 600 номеров.
19:09:16 20-06-2025
14 миллиардов рублей на на 600 номеров.
Это как раз то, что больше всего нужно Алтайскому краю. Это самое необходимое!
19:52:08 20-06-2025
г.губернатор вас другие проблемы в АК кроме туризма вообще не интересуют?🙄
20:01:14 20-06-2025
а кому польза?
07:18:19 21-06-2025
вы цены видели? кто из простых жителей края может позволить себе местный курорт? в каком- нибудь Вьетнаме будет дешевле, чем в ближайшем местном санатории без лечения. может в окружении Томенко , местный отдых и популярен, но я знаю только парочку москвичей, с приезжающих каждый год в местные санатории и ещё одного вахтовика- мостостроителя с крайнего Севера, который тоже может себе позволить отдохнуть в тени родных березок.
10:35:06 21-06-2025
Элен без ребят (07:18:19 21-06-2025) вы цены видели? кто из простых жителей края может позволить ... По ценам согласен, очень дорого, но зачем пишете, что санатории без лечения? Нормально там лечат, все там есть
17:13:31 21-06-2025
А мосты г. Губернатор, через р. Бию собираетесь строить? Модернизировпть? Или не замечаете из центра, как летом жизнь горожан становиться невыносимой! По субботам воскресеньям и просто в тёплые дни после холодов. Или не в курсе? Так сообщаю.
15:24:46 22-06-2025
Синева (17:13:31 21-06-2025) А мосты г. Губернатор, через р. Бию собираетесь строить? Мо... Нам и так одной развязки на Змеиногорском хватает. А вы еще про мосты намекаете. Хотите вообще парализовать движение транспорта. Подход к таким вещам со стороны министерств и ведомств уже видим второй год, пусть лучше мост сам построится лет через 100. Туризм - наше всё!