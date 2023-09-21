Guinness ушел из России, но его будут ввозить российские компании
Первую партию напитка уже поставили в страну
21 сентября 2023, 13:46, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Пивные бренды, которые ушли из России, договариваются о поставках с российскими дистрибьюторами. Об этом сообщает "Коммерсант".
Московская пивоваренная компания (МПК) договорилась о поставках напитка бренда Guinness и уже ввезла первую партию. Пиво остается популярным даже несмотря на то, что цена на него выросла.
В сентябре МПК планирует получить все необходимые документы, которые позволят ей реализовывать по стране напиток в таре от 0,33 литра до 50 литров.
13:48:25 21-09-2023
никто не расстроился!
14:03:00 21-09-2023
как правильно читается? гуинес?
14:18:13 21-09-2023
гуинес?- двоечник ... читается Ги́ннесс
21:37:33 21-09-2023
Гость (14:18:13 21-09-2023) гуинес?- двоечник ... читается Ги́ннесс... Не, гуинес прикольнее, чем-то итишным отдает
15:02:35 21-09-2023
Уходя - уходи! Есть и получше Гиннесса. А кто-то из потребителей, может, и сократить потребление пива - все нации на пользу. Гиннесс, вали из России, если собрался, никаких полумер! Или работать без ограничений, или вообще не работать. Я так считаю.
20:51:42 21-09-2023
Гость (15:02:35 21-09-2023) Уходя - уходи! Есть и получше Гиннесса. А кто-то из потребит... ок. запишем тебя в топ-менеджеры
10:03:28 22-09-2023
Жигулевское тоже ничего. А некоторые врачи пиво сильно ругают. Живот это самая маленькая проблема от пива