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Guinness ушел из России, но его будут ввозить российские компании

Первую партию напитка уже поставили в страну

21 сентября 2023, 13:46, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Пивные бренды, которые ушли из России, договариваются о поставках с российскими дистрибьюторами. Об этом сообщает "Коммерсант".

Московская пивоваренная компания (МПК) договорилась о поставках напитка бренда Guinness и уже ввезла первую партию. Пиво остается популярным даже несмотря на то, что цена на него выросла.

В сентябре МПК планирует получить все необходимые документы, которые позволят ей реализовывать по стране напиток в таре от 0,33 литра до 50 литров.

Экономика санкции алкоголь

Комментарии 7

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Гость

13:48:25 21-09-2023

никто не расстроился!

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Гость

14:03:00 21-09-2023

как правильно читается? гуинес?

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Гость

14:18:13 21-09-2023

гуинес?- двоечник ... читается Ги́ннесс

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Гость

21:37:33 21-09-2023

Гость (14:18:13 21-09-2023) гуинес?- двоечник ... читается Ги́ннесс... Не, гуинес прикольнее, чем-то итишным отдает

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Гость

15:02:35 21-09-2023

Уходя - уходи! Есть и получше Гиннесса. А кто-то из потребителей, может, и сократить потребление пива - все нации на пользу. Гиннесс, вали из России, если собрался, никаких полумер! Или работать без ограничений, или вообще не работать. Я так считаю.

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Гость

20:51:42 21-09-2023

Гость (15:02:35 21-09-2023) Уходя - уходи! Есть и получше Гиннесса. А кто-то из потребит... ок. запишем тебя в топ-менеджеры

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Гость

10:03:28 22-09-2023

Жигулевское тоже ничего. А некоторые врачи пиво сильно ругают. Живот это самая маленькая проблема от пива

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