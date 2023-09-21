Guinness ушел из России, но его будут ввозить российские компании

Первую партию напитка уже поставили в страну

21 сентября 2023, 13:46, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Пивные бренды, которые ушли из России, договариваются о поставках с российскими дистрибьюторами. Об этом сообщает "Коммерсант".

Московская пивоваренная компания (МПК) договорилась о поставках напитка бренда Guinness и уже ввезла первую партию. Пиво остается популярным даже несмотря на то, что цена на него выросла.

В сентябре МПК планирует получить все необходимые документы, которые позволят ей реализовывать по стране напиток в таре от 0,33 литра до 50 литров.