Новак заявил, что правительству удается сбалансировать топливный рынок

По его словам, дефицита нет, а рост цен связан с изменениями на внутреннем рынке

20 сентября 2023, 21:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Правительству РФ удается сбалансировать топливный рынок, но Минэнерго подготовило более кардинальные меры для удержания или снижения цен на бензин и дизтопливо на оптовом рынке, и правительство будет готово их применить. Как сообщает "Интерфакс", об этом заявил вице-премьер Александр Новак.

По его словам, дефицита нет, а рост цен связан с изменениями на внутреннем рынке. Они вызваны мировой конъюнктурой. Вице-премьер считает, что главная проблема сейчас – держать цены для внутренних потребителей.

Он отметил, что в последние две торговые сессии цены на бензин упали ощутимо. В частности, стоимость дизеля рухнула почти на 1%. При необходимости власти пойдут на более кардинальные решения, которые они уже обсуждают на совещаниях.