Новак заявил, что правительству удается сбалансировать топливный рынок
По его словам, дефицита нет, а рост цен связан с изменениями на внутреннем рынке
20 сентября 2023, 21:59, ИА Амител
Правительству РФ удается сбалансировать топливный рынок, но Минэнерго подготовило более кардинальные меры для удержания или снижения цен на бензин и дизтопливо на оптовом рынке, и правительство будет готово их применить. Как сообщает "Интерфакс", об этом заявил вице-премьер Александр Новак.
По его словам, дефицита нет, а рост цен связан с изменениями на внутреннем рынке. Они вызваны мировой конъюнктурой. Вице-премьер считает, что главная проблема сейчас – держать цены для внутренних потребителей.
Он отметил, что в последние две торговые сессии цены на бензин упали ощутимо. В частности, стоимость дизеля рухнула почти на 1%. При необходимости власти пойдут на более кардинальные решения, которые они уже обсуждают на совещаниях.
08:20:21 21-09-2023
"Рухнули на 1%")))))) А на 30% вверх до этого как тогда назвать? Подбросило Большим взрывом?)))))) Полный незачет даже за имитацию усилий, не то что за результат.
11:29:04 21-09-2023
Гость (08:20:21 21-09-2023) "Рухнули на 1%")))))) А на 30% вверх до этого как тогда назв... Большим взрывом ------- Большим "ХлопкОм"))))))))))
09:28:21 21-09-2023
на заправках только рост!