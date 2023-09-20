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Новак заявил, что правительству удается сбалансировать топливный рынок

По его словам, дефицита нет, а рост цен связан с изменениями на внутреннем рынке

20 сентября 2023, 21:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Правительству РФ удается сбалансировать топливный рынок, но Минэнерго подготовило более кардинальные меры для удержания или снижения цен на бензин и дизтопливо на оптовом рынке, и правительство будет готово их применить. Как сообщает "Интерфакс", об этом заявил вице-премьер Александр Новак.

По его словам, дефицита нет, а рост цен связан с изменениями на внутреннем рынке. Они вызваны мировой конъюнктурой. Вице-премьер считает, что главная проблема сейчас – держать цены для внутренних потребителей.

Он отметил, что в последние две торговые сессии цены на бензин упали ощутимо. В частности, стоимость дизеля рухнула почти на 1%. При необходимости власти пойдут на более кардинальные решения, которые они уже обсуждают на совещаниях.

Экономика Топливо

Комментарии 3

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Гость

08:20:21 21-09-2023

"Рухнули на 1%")))))) А на 30% вверх до этого как тогда назвать? Подбросило Большим взрывом?)))))) Полный незачет даже за имитацию усилий, не то что за результат.

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Гость

11:29:04 21-09-2023

Гость (08:20:21 21-09-2023) "Рухнули на 1%")))))) А на 30% вверх до этого как тогда назв... Большим взрывом ------- Большим "ХлопкОм"))))))))))

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Гость

09:28:21 21-09-2023

на заправках только рост!

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