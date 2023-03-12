Гуляющего верблюда заметили у трассы в Алтайском крае
Животное ходило в берёзах рядом с дорогой
12 марта 2023, 09:01, ИА Амител
В Алтайском крае водитель заметил рядом с трассой необычное для Сибири животное – верблюда. Об этом рассказали в сообществе "Подслушано Барнаул".
Автор сообщения снял животное на видео. Верблюд прогуливался среди берёз возле дороги между Камнем-на-Оби и Тюменцево.
В комментариях под постом один из пользователей отметил, что в прошлом году люди уже видели вьючное животное в этих местах. Пользователи предположили, что оно могло сбежать с территории экофермы.
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