Гуляющего верблюда заметили у трассы в Алтайском крае

Животное ходило в берёзах рядом с дорогой

12 марта 2023, 09:01, ИА Амител



В Алтайском крае водитель заметил рядом с трассой необычное для Сибири животное – верблюда. Об этом рассказали в сообществе "Подслушано Барнаул".

Автор сообщения снял животное на видео. Верблюд прогуливался среди берёз возле дороги между Камнем-на-Оби и Тюменцево.

В комментариях под постом один из пользователей отметил, что в прошлом году люди уже видели вьючное животное в этих местах. Пользователи предположили, что оно могло сбежать с территории экофермы.