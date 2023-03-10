В Алтайском крае разрешат охоту на медведей на два месяца
Подавать заявления желающие смогут с 16 марта
10 марта 2023, 09:51, ИА Амител
Минприроды Алтайского края будет выдавать разрешения на охоту на медведя в общедоступных охотничьих угодьях региона. Об этом рассказали в пресс-службе министерства.
Добывать животных можно будет с 1 апреля по 30 мая 2023 года на указанных в разрешении территориях.
Принимать заявления от охотников начнут с 16 марта. Подать запрос можно будет и в электронном виде.
"Приём заявлений будет производиться по адресу: г. Барнаул, ул. Чкалова, д. 230, каб. 105. Время приёма заявлений: понедельник-четверг – с 08:00 до 17:00, пятница – с 08:00 до 16:00, обед с 13:00 до 13:48, выходные дни – суббота и воскресенье", – добавили в Минприроды.
Ранее сообщалось, что охотники в Алтайском крае добиваются отмены суточных норм по добыче гуся на период весенней охоты, оставив при этом сезонные. Такими обращениями они забрасывают региональное Министерство природных ресурсов и экологии, подчёркивая, что на численность птиц это никак не повлияет, но зато перестанет провоцировать их нарушать закон.
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