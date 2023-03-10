В Алтайском крае разрешат охоту на медведей на два месяца

Подавать заявления желающие смогут с 16 марта

10 марта 2023, 09:51, ИА Амител

Фото: Минприроды Алтайского края

Минприроды Алтайского края будет выдавать разрешения на охоту на медведя в общедоступных охотничьих угодьях региона. Об этом рассказали в пресс-службе министерства.

Добывать животных можно будет с 1 апреля по 30 мая 2023 года на указанных в разрешении территориях.