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Гуляющих по трассе верблюдов заметили в Алтайском крае

Животных увидели в Тюменцевском районе

09 марта 2024, 13:31, ИА Амител

Верблюды на алтайской трассе / Фото: "В курсе 22"
Верблюды на алтайской трассе / Фото: "В курсе 22"

Верблюдов увидели очевидцы на трассе в Алтайском крае.

Как сообщает "В курсе 22", животных запечатлели в районе села Ключи Тюменцевского района. Откуда они там появились, не уточняется, но в комментариях люди пишут, что верблюды обосновались в этом местом месте уже давно.

"Они давно тут живут. Местные. Но почему-то люди до сих пор удивляются", – написал пользователь под ником С.

Алтайский край животные

Комментарии 5

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Гость

14:30:02 09-03-2024

Верблюды тоже выглядят удивленными

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🤣🤣🤣🤣

15:18:17 09-03-2024

Верблюды вместо лошадей в Кулундинской степи. Чудо!!!!
🤣🤣🤣🤣

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Гость

21:07:11 10-03-2024

🤣🤣🤣🤣 (15:18:17 09-03-2024) Верблюды вместо лошадей в Кулундинской степи. Чудо!!!!
🤣🤣�... Тюменцевский район

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Так-то,

15:20:46 09-03-2024

верблюжонок до годика слаб и боится сквозняков. А потом - ему похрену жара, мороз, дождь, ветер, камни с неба... И прёт на себе в пять раз больше, чем лошадь.

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Где Бастрыкин?

18:36:22 09-03-2024

Почему Бастрыкин на контроль не взял до сих пор сей факт?

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