Гуляющих по трассе верблюдов заметили в Алтайском крае
Животных увидели в Тюменцевском районе
09 марта 2024, 13:31, ИА Амител
Верблюды на алтайской трассе / Фото: "В курсе 22"
Верблюдов увидели очевидцы на трассе в Алтайском крае.
Как сообщает "В курсе 22", животных запечатлели в районе села Ключи Тюменцевского района. Откуда они там появились, не уточняется, но в комментариях люди пишут, что верблюды обосновались в этом местом месте уже давно.
"Они давно тут живут. Местные. Но почему-то люди до сих пор удивляются", – написал пользователь под ником С.
14:30:02 09-03-2024
Верблюды тоже выглядят удивленными
15:18:17 09-03-2024
Верблюды вместо лошадей в Кулундинской степи. Чудо!!!!
🤣🤣🤣🤣
21:07:11 10-03-2024
🤣🤣🤣🤣 (15:18:17 09-03-2024) Верблюды вместо лошадей в Кулундинской степи. Чудо!!!!
🤣🤣�... Тюменцевский район
15:20:46 09-03-2024
верблюжонок до годика слаб и боится сквозняков. А потом - ему похрену жара, мороз, дождь, ветер, камни с неба... И прёт на себе в пять раз больше, чем лошадь.
18:36:22 09-03-2024
Почему Бастрыкин на контроль не взял до сих пор сей факт?