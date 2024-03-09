Гуляющих по трассе верблюдов заметили в Алтайском крае

Животных увидели в Тюменцевском районе

09 марта 2024, 13:31, ИА Амител

Верблюды на алтайской трассе / Фото: "В курсе 22"

Верблюдов увидели очевидцы на трассе в Алтайском крае.

Как сообщает "В курсе 22", животных запечатлели в районе села Ключи Тюменцевского района. Откуда они там появились, не уточняется, но в комментариях люди пишут, что верблюды обосновались в этом местом месте уже давно.

"Они давно тут живут. Местные. Но почему-то люди до сих пор удивляются", – написал пользователь под ником С.