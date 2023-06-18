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Стадо верблюдов заметили гуляющими в алтайском лесу

Пользователи социальных сетей такой встрече удивились

18 июня 2023, 11:01, ИА Амител

Кадр из видео
Кадр из видео

Жители Алтайского края встретились в лесу со стадом верблюдов. Об этом рассказали в сообществе "В курсе 22".

По словам автора сообщения, животных увидели неподалеку от села Токарево Новичихинского района. 

Очевидцы предположили, что верблюды могли сбежать от природного пожара в Казахстане, однако местные жители пояснили, что живут они на небольшой базе отдыха в Токарево, где есть ферма.

Ранее в социальных сетях появилось видео с последствиями масштабного природного пожара в Егорьевском районе Алтайского края.

Алтайский край

Комментарии 1

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Гость

18:11:13 18-06-2023

Чипированные верблюды ?

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