Стадо верблюдов заметили гуляющими в алтайском лесу

Пользователи социальных сетей такой встрече удивились

18 июня 2023, 11:01, ИА Амител

Кадр из видео

Жители Алтайского края встретились в лесу со стадом верблюдов. Об этом рассказали в сообществе "В курсе 22".

По словам автора сообщения, животных увидели неподалеку от села Токарево Новичихинского района.

Очевидцы предположили, что верблюды могли сбежать от природного пожара в Казахстане, однако местные жители пояснили, что живут они на небольшой базе отдыха в Токарево, где есть ферма.

Ранее в социальных сетях появилось видео с последствиями масштабного природного пожара в Егорьевском районе Алтайского края.