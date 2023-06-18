Стадо верблюдов заметили гуляющими в алтайском лесу
Пользователи социальных сетей такой встрече удивились
18 июня 2023, 11:01, ИА Амител
Кадр из видео
Жители Алтайского края встретились в лесу со стадом верблюдов. Об этом рассказали в сообществе "В курсе 22".
По словам автора сообщения, животных увидели неподалеку от села Токарево Новичихинского района.
Очевидцы предположили, что верблюды могли сбежать от природного пожара в Казахстане, однако местные жители пояснили, что живут они на небольшой базе отдыха в Токарево, где есть ферма.
Ранее в социальных сетях появилось видео с последствиями масштабного природного пожара в Егорьевском районе Алтайского края.
18:11:13 18-06-2023
Чипированные верблюды ?