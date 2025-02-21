Гуманитарная помощь из Барнаула: 20 тонн поддержки для бойцов СВО

Отдельное внимание уделено запросу военнослужащих роты воздушной разведки "Ирбис" (Алейская 35-я бригада)

21 февраля 2025, 14:11, ИА Амител

Отправка груза на СВО / Фото: Елизавета Бучнева

Из Барнаула в зону специальной военной операции отправлена очередная партия гуманитарной помощи. Благотворительный общественно полезный фонд "За СВОих" совместно с депутатом АКЗС Максимом Банных организовал доставку 20 тонн жизненно важных грузов для военнослужащих. Это первая отправка в 2025 году, но далеко не первая инициатива, направленная на поддержку бойцов.

Что отправили на передовую

В состав груза вошли три транспортных средства: мотоцикл "Урал" с люлькой и прицепом, "Нива" и "УАЗ-Буханка". Помимо техники, военнослужащие получат 60 спальных мешков, четыре дизельных генератора, буржуйки, маскировочные сети, матрасы, обувь, тактические носилки, медикаменты, аптечки, флисовые кофты и нательное белье.

"Мы стараемся помочь нашим бойцам всем необходимым, ведь от этого зависит их комфорт, здоровье и, самое главное, безопасность. Все, что мы передаем, выбрано с учетом реальных потребностей военнослужащих", – отметил депутат АКЗС Максим Банных.

Высокотехнологичная поддержка для беспилотников

Отдельное внимание уделено запросу военнослужащих роты воздушной разведки "Ирбис" (Алейская 35-я бригада). Они обратились за содействием в приобретении шести антенных блоков для выносных систем "Инкубатор 2.0" – оборудование, которое позволяет значительно увеличить радиус приема сигнала дронов и защитить их от радиоэлектронного подавления. Благодаря финансовой поддержке Максима Банных эти устройства были закуплены и переданы бойцам.

"Ребята сами попросили помочь с этим оборудованием, потому что оно позволяет эффективнее выполнять стоящие перед ними задачи. С его помощью можно управлять дронами на безопасном расстоянии, не подвергая операторов лишнему риску. Мы не могли остаться в стороне", – подчеркнул Банных.

Системная помощь для защитников

В 2024 году благодаря инициативе депутата и фонда "За СВОих" на передовую было отправлено 19 фур с гуманитарной помощью. Помимо этого, бойцам 35-й войсковой бригады были переданы два кроссовых мотоцикла и дрон для выполнения боевых задач. Все это стало возможным благодаря поддержке неравнодушных жителей региона.

Работа по оказанию помощи бойцам продолжается. Организаторы подчеркивают, что эта отправка – не последняя, и в ближайшее время будет сформирована новая партия гуманитарной помощи для военнослужащих из Алтайского края.