Гуманитарные конвои "Единой России" доставили тонны продуктов в ЛНР и ДНР

Её можно получить в 25 гумцентрах, открытых в новых регионах

05 апреля 2023, 19:56, ИА Амител

Гуманитарный груз / Фото: пресс-служба "Единой России"

С первых дней спецоперации региональные отделения "Единой России" объединились для помощи жителям новых территорий и военнослужащим. За это время партия отправила более 20 тысяч тонн гуманитарной помощи в Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области, сообщает сайт ER.ru.

Какую помощь оказывает партия?

Ежедневно фуры с продуктами, бытовой химией, предметами гигиены, одеждой и всем необходимым для повседневной жизни, а также лекарствами отправляют со всей страны. Из Тюмени активисты "Единой России" отправили 20 тонн продуктов для жителей Краснодона. Более полутора тонн строительных инструментов собрали волонтёры партии и жители юго-запада Москвы для нужд Мариуполя. Помимо этого, московские единороссы доставили аппараты искусственной вентиляции лёгких, а также две тонны медицинских препаратов, расходных материалов для операций разной сложности. Жители Оренбургской области собрали вещи для детей ЛНР: игрушки, одежду и сладости. Помимо этого, маленьким жителям республики направили спортивный инвентарь.

Помогают распределять и доставлять гумпомощь на местах волонтёры "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтёрской Роты". В гуманитарной миссии партии приняло участие уже более 1,5 тысячи активистов молодёжных организаций. Новый десант почти из 50 человек в начале апреля отправился для усиления помощи медикам и работы в больницах Мариуполя, Донецка и Луганска.

В новых регионах по линии гуманитарной миссии "Единой России" работают и врачи-волонтёры. Более 800 медиков со всей России оказывали помощь коллегам, в том числе – на передовой. Также "Единая Россия" запустила проект "Единая Россия спасает". По нему в Омскую область, Ханты-Мансийский автономный округ, Красноярский и Алтайский края транспортируют тяжело раненых военнослужащих и мирных жителей для лечения и реабилитации в региональных медцентрах.

Гуманитарный груз / Фото: пресс-служба "Единой России"

В Мариуполе, Северодонецке, Лисичанске "Единая Россия" вместе с благотворительным фондом "Ридовка помогает" открыла пункты обогрева. Последний с учётом ситуации в городе, где нет нормального водоснабжения и сохраняются проблемы с электричеством, работает ещё и как пункт помощи. Здесь жители могут не только попить чай, зарядить телефоны, но и получить консультации по оформлению документов и обратиться к волонтёрам за бытовой помощью.

Особое внимание "Единая Россия" уделяет поддержке фронта. Партия закупает для военных дополнительное обмундирование, спецтехнику и автомобили. "Единая Россия" доставила на передовую более 1,5 тысячи радиостанций, сотни квадрокоптеров, приборов ночного видения, тепловизоров, генераторов, бронеавтомобили и тяжёлую строительную технику. Закупает партия для бойцов разведывательные и ударные беспилотники. В зону боевых действий отправлены сотни БПЛА и наземных станций управления.

Помощь фронту оказывается ежедневно. Помимо этого, "Единая Россия" поддержала уже более 25 тысяч семей частников СВО.

А что Алтайский край?

Эту работу проводят и в Алтайском крае.

"В крае больше полугода по инициативе депутатов и предпринимателей ведётся сбор средств на поддержку участников спецоперации и членов их семей. За это время на счета Алтайского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития, Фонда социально-экономического развития Алтайского края поступило более 20 млн рублей, из них уже потрачено более 17 млн. Деньги пошли на приобретение снаряжения, различного оборудования и медикаментов для бойцов, на покупку угля, дров и строительных материалов для мобилизованных земляков, находившихся в учебном центре в Омске, а также для их семей", – рассказал заместитель секретаря регионального отделения "Единой России" в Алтайском крае Денис Голобородько.

Всего из Алтайского края на освобождённые территории отправлено около 400 тонн гуманитарного груза, значительная часть – при участии регионального отделения и депутатов "Единой России". На днях шестой гуманитарный конвой отправил в зону спецоперации депутат Госдумы от региона, генерал-полковник Владимир Шаманов. Это продукты питания дли жителей Херсонской области, добавил Голобородько.