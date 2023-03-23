Путин поблагодарил фракцию "Единая Россия" за патриотическую позицию

И пообещал рассмотреть новые инициативы партии

23 марта 2023, 14:15, ИА Амител

"Единая Россия" / Фото: пресс-служба партии

"Единая Россия" активно участвует в политической жизни и занимает абсолютно патриотическую позицию по международной тематике, подчеркнул президент Владимир Путин на встрече с главой фракции партии в Госдуме Владимиром Васильевым, сообщает сайт er.ru.

Необходимые решения

"Знаю о том, какую большую работу "Единая Россия" проводит в парламенте, и не только в парламенте, конечно, а вообще в политической жизни очень активно участвует. Очень много инициатив формулирует по важнейшим направлениям социально-экономического развития, по защите прав граждан, по развитию социальной сферы в целом. В этой связи по международной тематике занимает абсолютно патриотическую позицию, безусловно", – сказал глава государства.

Владимир Васильев ответил президенту: как фракция большинства в Госдуме ЕР принимает необходимые, а не популистские решения, чтобы обеспечить безопасность страны, развитие экономики и защитить интересы людей.

Также он подчеркнул, что "Единая Россия" работает над решением задач, которые президент поставил в своём послании. Три закона уже приняли – об интеграции новых регионов в культурное пространство, о туризме на особо охраняемых природных территориях и о смягчении ответственности за ряд экономических преступлений.

"15 законопроектов приняли в первом чтении. В их числе – о занятости населения. У нас неплохая ситуация на рынке труда, но мы хотим, чтобы она была более удобной, и чтобы мы готовили кадры, помогали людям найти себя, зарабатывать, содержать семью, быть успешными. То, о чём вы говорили", – сказал Васильев и сообщил, что также на рассмотрении парламента уже находится законопроект о правовой защите предпринимателей от необоснованного уголовного преследования.

Поддержка участников СВО

Помимо этого, "Единая Россия" работает над поддержкой участников СВО и их семей.

"Обеспечение бесплатной юридической помощью ветеранов, наделение статусом ветерана боевых действий, в том числе ополченцев Донбасса с 2014 года, сокращение срока признания без вести пропавшими умерших. Что очень важно – социальная защита близких, потерявших кормильца. Мы наделили участников спецоперации, включая гражданских лиц, статусом ветерана боевых действий, чего они ждали и заслужили давно. Закрепили за участниками СВО и членами их семей право на кредитные каникулы. Освободили от пеней за просроченные платежи по ЖКХ и взносам за капитальный ремонт. Гарантировали сохранение рабочих мест", – подчеркнул Владимир Васильев.

По его словам, депутаты фракции постоянно встречаются с семьями участников СВО. Это помогает передавать на фронт именно то, в чём нуждаются бойцы.

Народная программа

Отдельно Владимир Васильев остановился на реализации народной программы "Единой России". Каждый её пункт проработали с правительством, контроль за работами на социальных объектах в регионах ведут депутаты от партии вместе с жителями.

"Мы получаем чёткую картину на каждом объекте программы. А это школы, больницы, ФАПы – всё очень важное для людей. И люди следят за этим. У нас недавно был отчёт исполняющей обязанности [председателя] Счётной палаты. Она сообщила, что по сравнению с 2021 годом при большем числе проверок и выявленных нарушений стоимость этих нарушений, Владимир Владимирович, сократилась вдвое. Это ресурс – построенные школы, детские сады", – сказал единоросс.

Говоря о программе капремонта школ, которую "Единая Россия" реализует вместе с Минпросвещения, он отметил, что до конца этого года предстоит отремонтировать более 1500 зданий по всей стране. Аналогичная программа требуется для колледжей и техникумов.

"Это около 5-6 миллиардов рублей потребует. Получается четыре тысячи средних специальных учебных заведений, из них 1500 тысячи нуждается в ремонте", – пояснил Васильев.

Владимир Путин поддержал инициативу, он даст правительству поручение проработать этот вопрос.

Поддержку президента получило ещё одно предложение – о дополнительном финансировании на лекарственное обеспечение больных сердечно-сосудистыми заболеваниями. Этот вопрос фракция "Единой России" ранее поднимала на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным.

"Мы просили бы нас поддержать и добавить дополнительно 10 млрд 150 млн рублей. Это будет ежегодно. По подсчётам специалистов, это позволит спрофилактировать до 32 тысяч смертей в трудоспособном возрасте", – отметил Владимир Васильев.