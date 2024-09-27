Гусь Илюша и молодые социалисты потребовали повысить зарплаты дошкольных работников

По этому поводу они провели в Барнауле пикет

27 сентября 2024, 18:15, ИА Амител

Акция "Молодежи Справедливой России" / Фото: пресс-служба партии

"Молодежь Справедливой России" в Алтайском крае призвала повысить заработную плату дошкольных работников. С этим требованием они выступили на пикете на площади Победы в Барнауле в пятницу, 27 сентября, в День дошкольного работника. Участие в акции принял и игрушечный гусь Илюша.

Труд дошкольных работников важный и тяжелый, поэтому он должен достойно оцениваться, уверены социалисты. Свои требования они подкрепили лозунгами: "Молодежь Справедливой России" за повышение зарплат дошкольных работников!"; "Бедные воспитатели – бич общества!"; "Требуем повысить реальную зарплату дошкольных работников!"; "Работа с детьми – не хобби, а тяжелый труд!"; "Дошкольным работникам – достойные зарплаты!"

"Воспитатели, нянечки, другие дошкольные работники, которые следят за нашими малышами в детских садах, выполняют очень ответственную работу. Большую часть дня дети проводят именно с ними. Они их кормят, водят на прогулки, обучают, играют, следят, чтобы они не нанесли вред своему здоровью, не упали и не ударились. Они несут ответственность за жизнь детей", – напомнила председатель МСР в Алтайском крае Наталья Ахметшина.

По мнению Натальи и всех остальных социалистов, этот труд должен быть высоко оценен. Молодежь требует повысить заработную плату дошкольным работникам, чтобы они занимались детьми, а не думали, где бы заработать денег, чтобы прокормить семью.

Акция "Молодежи Справедливой России" / Фото: пресс-служба партии