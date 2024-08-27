Густой туман окутал Барнаул утром 27 августа
На фоне плохой видимости задерживается прибытие одного самолета
27 августа 2024, 07:30, ИА Амител
Туман в Барнауле / Фото: amic.ru
Густой туман окутал столицу Алтайского края утром 27 августа.
Из-за этого видимость на улицах города оказалась плохой, а в аэропорту даже возникли сложности с прилетом и вылетом самолетов.
Так, задерживается прибытие рейса Ural Airlines из московского Домодедова. Судно должно было приземлиться в 06:15, но теперь это произойдет в 08:30.
В итоге и обратно самолет вылетит позже: в 09:40 вместо 07:30.
По прогнозу, 27 августа в Барнауле ожидается от +20 до +22 градусов. В первой половине дня небольшой дождь. Ветер северо-западный, 4-9 м/с.
07:36:01 27-08-2024
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