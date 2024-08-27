Густой туман окутал Барнаул утром 27 августа

На фоне плохой видимости задерживается прибытие одного самолета

27 августа 2024, 07:30, ИА Амител

Туман в Барнауле / Фото: amic.ru

Густой туман окутал столицу Алтайского края утром 27 августа.

Из-за этого видимость на улицах города оказалась плохой, а в аэропорту даже возникли сложности с прилетом и вылетом самолетов.

Так, задерживается прибытие рейса Ural Airlines из московского Домодедова. Судно должно было приземлиться в 06:15, но теперь это произойдет в 08:30.

В итоге и обратно самолет вылетит позже: в 09:40 вместо 07:30.

По прогнозу, 27 августа в Барнауле ожидается от +20 до +22 градусов. В первой половине дня небольшой дождь. Ветер северо-западный, 4-9 м/с.