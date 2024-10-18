Густой туман вновь окутал Барнаул. Фото
Видимость в городе этим утром крайне плохая
18 октября 2024, 08:25, ИА Амител
Фото: amic.ru
Густой туман окутал Барнаул утром 18 октября. Из-за этого видимость на улицах города существенно снизилась, а в городском аэропорту возникли сложности с прибытием самолетов. Впрочем, туман ранее обещали синоптики: по их прогнозу, сегодня в столице Алтайского края потеплеет до +5 градусов. Преимущественно без осадков, но на дорогах местами сохранится гололедица.
Фото столицы Алтайского края этим утром – в фотоподборке amic.ru.
09:55:16 18-10-2024
Ой ну не знаю и как в таких условиях не комфортных можно жить?! Мало того , что кругом снег , скользко, холод собачий, зима да ещё и туман .