Прибытие самолетов в Барнаул задерживается из-за тумана

Город окутал густой туман

18 октября 2024, 07:57, ИА Амител

Самолет / Источник фото: unsplash.com

Туман повлиял на работу барнаульского аэропорта 18 октября, из-за чего шесть утренних рейсов прибудут в Барнаул со значительным опозданием, следует из онлайн-табло на сайте воздушной гавани.

Так, судно из Екатеринбурга должно было прилететь еще в 05:40, но расчетное время прибытия изменили на 10:20.

Самолет из московского Домодедова "Уральских авиалиний" не прилетел по расписанию в 06:15 – посадку перенесли на 12:50.

Еще один рейс из Домодедова, но уже авиакомпании S7, прилетит в столицу Алтайского края с задержкой на семь часов – в 14:05 вместо 07:05.

Задерживается в том числе судно из Казани. Airbus авиакомпании Nordwind должен был приземлиться в 07:35, но прибытие по итогу запланировано на 10:50.

Также не придет по расписанию рейс из Сочи авиакомпании "Икар" – вместо положенных 09:55 расчетное время прибытия – 13:10.

По прогнозу синоптиков, в Барнауле 18 октября потеплеет до +5 градусов. Преимущественно без осадков, но в утренние часы обещали туман. На дорогах местами сохранится гололедица.