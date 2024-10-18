Прибытие самолетов в Барнаул задерживается из-за тумана
Город окутал густой туман
18 октября 2024, 07:57, ИА Амител
Туман повлиял на работу барнаульского аэропорта 18 октября, из-за чего шесть утренних рейсов прибудут в Барнаул со значительным опозданием, следует из онлайн-табло на сайте воздушной гавани.
Так, судно из Екатеринбурга должно было прилететь еще в 05:40, но расчетное время прибытия изменили на 10:20.
Самолет из московского Домодедова "Уральских авиалиний" не прилетел по расписанию в 06:15 – посадку перенесли на 12:50.
Еще один рейс из Домодедова, но уже авиакомпании S7, прилетит в столицу Алтайского края с задержкой на семь часов – в 14:05 вместо 07:05.
Задерживается в том числе судно из Казани. Airbus авиакомпании Nordwind должен был приземлиться в 07:35, но прибытие по итогу запланировано на 10:50.
Также не придет по расписанию рейс из Сочи авиакомпании "Икар" – вместо положенных 09:55 расчетное время прибытия – 13:10.
По прогнозу синоптиков, в Барнауле 18 октября потеплеет до +5 градусов. Преимущественно без осадков, но в утренние часы обещали туман. На дорогах местами сохранится гололедица.
08:09:10 18-10-2024
Вот сегодня действительно туман.
08:10:20 18-10-2024
Туман, туман.... А как летают самолеты в туманном Лондоне?
08:13:46 18-10-2024
Гость (08:10:20 18-10-2024) Туман, туман.... А как летают самолеты в туманном Лондоне?... низко
09:53:48 18-10-2024
Гость (08:13:46 18-10-2024) низко... на ошшупь.
10:19:24 18-10-2024
Гость (08:10:20 18-10-2024) Туман, туман.... А как летают самолеты в туманном Лондоне?... Там "демократический" туман, он самолетам не мешает.