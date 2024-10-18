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Прибытие самолетов в Барнаул задерживается из-за тумана

Город окутал густой туман

18 октября 2024, 07:57, ИА Амител

Самолет / Источник фото: unsplash.com
Самолет / Источник фото: unsplash.com

Туман повлиял на работу барнаульского аэропорта 18 октября, из-за чего шесть утренних рейсов прибудут в Барнаул со значительным опозданием, следует из онлайн-табло на сайте воздушной гавани.

Так, судно из Екатеринбурга должно было прилететь еще в 05:40, но расчетное время прибытия изменили на 10:20.

Самолет из московского Домодедова "Уральских авиалиний" не прилетел по расписанию в 06:15 – посадку перенесли на 12:50.

Еще один рейс из Домодедова, но уже авиакомпании S7, прилетит в столицу Алтайского края с задержкой на семь часов – в 14:05 вместо 07:05.

Задерживается в том числе судно из Казани. Airbus авиакомпании Nordwind должен был приземлиться в 07:35, но прибытие по итогу запланировано на 10:50.

Также не придет по расписанию рейс из Сочи авиакомпании "Икар" – вместо положенных 09:55 расчетное время прибытия – 13:10.

По прогнозу синоптиков, в Барнауле 18 октября потеплеет до +5 градусов. Преимущественно без осадков, но в утренние часы обещали туман. На дорогах местами сохранится гололедица.

Барнаул Аэропорт

Комментарии 5

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Гость

08:09:10 18-10-2024

Вот сегодня действительно туман.

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Гость

08:10:20 18-10-2024

Туман, туман.... А как летают самолеты в туманном Лондоне?

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Гость

08:13:46 18-10-2024

Гость (08:10:20 18-10-2024) Туман, туман.... А как летают самолеты в туманном Лондоне?... низко

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Мусик

09:53:48 18-10-2024

Гость (08:13:46 18-10-2024) низко... на ошшупь.

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Гость

10:19:24 18-10-2024

Гость (08:10:20 18-10-2024) Туман, туман.... А как летают самолеты в туманном Лондоне?... Там "демократический" туман, он самолетам не мешает.

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