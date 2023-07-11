Гузеева рассказала, каким будет обновленное шоу "Давай поженимся!"

По словам ведущей, проект будет ориентирован на создание здоровых отношений

11 июля 2023, 18:29, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Российская телеведущая Лариса Гузеева рассказала о том, каким будет шоу "Давай поженимся!" после возвращения на экраны. Об этом сообщает ТАСС.

Гузеева заявила, что проект направлен не на то, чтобы смеяться, а на создание крепких и здоровых отношений. Именно таким, по ее словам, будет "Давай поженимся!" после обновления.

Представители "Первого канала" уже напомнили зрителям о том, что возвращение проекта состоится в ближайшее время.