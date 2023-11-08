Гузееву довели до слез в шоу на Первом канале

Причиной стала песня, которая напоминает ей о лучшем в ее жизни городе

08 ноября 2023, 09:59, ИА Амител

Кадр из передачи

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева пустила слезу, когда услышала в эфире шоу "Перепой звезду!" песню "Город, которого нет". Как сообщает телеканал "360", выпуск опубликовали на сайте Первого канала.

Гузеева призналась, что песня напоминает ей о Санкт-Петербурге, в котором знаменитость прожила лучшие моменты своей жизни. Там она окончила институт, встретила свою любовь и родила сына.

"У меня не просто ком в горле, я погибаю. Потому что для меня этого города больше нет. И я там бываю на гастролях, я приезжаю, я стены целую, меня разрывает", – рассказала Гузеева. Она подчеркнула, что "Город, которого нет" вызывает у нее исключительно сильные чувства.