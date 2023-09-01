Лариса Гузеева уехала из России после скандала на "Давай поженимся!"

Ведущая показала подписчикам дом в Берлине, где сейчас проводит время

01 сентября 2023, 10:40, ИА Амител

Фото: @_larisa_guzeeva_

Шоу "Давай поженимся!" вернулось в телеэфир, но вызвало противоречивые чувства у зрителей. Все из-за отсутствия астролога, функции которой теперь выполняет искусственный интеллект.

Пользователи социальных сетей стали закидывать редакцию программы вопросами о том, куда пропала Василиса Володина, на что им ответила ведущая проекта Лариса Гузеева. Она жестко высказалась о своей бывшей коллеге, заявив, что та променяла "жизнь на кошелек".

После этого заявления Гузеева уехала из России. Подписчикам она показала дом в Берлине, где сейчас проводит время.