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Лариса Гузеева уехала из России после скандала на "Давай поженимся!"

Ведущая показала подписчикам дом в Берлине, где сейчас проводит время

01 сентября 2023, 10:40, ИА Амител

Фото: @_larisa_guzeeva_
Фото: @_larisa_guzeeva_

Шоу "Давай поженимся!" вернулось в телеэфир, но вызвало противоречивые чувства у зрителей. Все из-за отсутствия астролога, функции которой теперь выполняет искусственный интеллект.

Пользователи социальных сетей стали закидывать редакцию программы вопросами о том, куда пропала Василиса Володина, на что им ответила ведущая проекта Лариса Гузеева. Она жестко высказалась о своей бывшей коллеге, заявив, что та променяла "жизнь на кошелек".

После этого заявления Гузеева уехала из России. Подписчикам она показала дом в Берлине, где сейчас проводит время.

культура скандалы телевидение

Комментарии 3

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Владимир

12:11:42 01-09-2023

Красоточка на фото.

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Гость

15:48:22 01-09-2023

Владимир (12:11:42 01-09-2023) Красоточка на фото.... Где это фото можно посмотреть?

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Гость

16:02:39 01-09-2023

Гузеева красивая, была...... в 1984 году.

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