НОВОСТИПроисшествия

Гвозди с нанизанным салом раскидывает по улицам Барнаула неизвестный

Владельцев собак предупреждают о том, что их питомцам грозит опасность

13 апреля 2023, 08:50, ИА Амител

Фото: "Чёрное и Белое Барнаул"
Фото: "Чёрное и Белое Барнаул"

Жительница Барнаула в социальных сетях предупредила горожан о том, что их собакам грозит опасность. Об этом она рассказала в сообществе "Чёрное и Белое Барнаул".

"Будьте внимательны на прогуливании ваших питомцев в районе парка Целинников по ул. Островского. Вытащила из пасти собаки огромный гвоздь, на который был нанизан кусочек сала. Очень надеюсь, что без отравы. С трудом удалось вытащить", – рассказала горожанка.

В комментариях под постом пользователи предположили, что кусок сала могли прибить к дереву для птиц, однако автор поста отметила, что подобных гвоздей-ловушек по району лежит очень много.

Барнаул Происшествия

Комментарии 1

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Гость

09:15:46 13-04-2023

Поймать этого урода и полную 5 точку напихать таким салом!

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