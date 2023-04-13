Гвозди с нанизанным салом раскидывает по улицам Барнаула неизвестный

Владельцев собак предупреждают о том, что их питомцам грозит опасность

13 апреля 2023, 08:50, ИА Амител

Фото: "Чёрное и Белое Барнаул"

Жительница Барнаула в социальных сетях предупредила горожан о том, что их собакам грозит опасность. Об этом она рассказала в сообществе "Чёрное и Белое Барнаул".

"Будьте внимательны на прогуливании ваших питомцев в районе парка Целинников по ул. Островского. Вытащила из пасти собаки огромный гвоздь, на который был нанизан кусочек сала. Очень надеюсь, что без отравы. С трудом удалось вытащить", – рассказала горожанка.

В комментариях под постом пользователи предположили, что кусок сала могли прибить к дереву для птиц, однако автор поста отметила, что подобных гвоздей-ловушек по району лежит очень много.