В барнаульском посёлке Спутник проведут экстренную вакцинацию животных от бешенства

Посёлок Авиатор вошёл в контур границ очага смертельной инфекции

12 апреля 2023, 15:12, Ирина Киселева

Фото: unsplash.com

12 апреля в посёлке Спутник, где сейчас действует карантин по бешенству, специалисты Управления ветеринарии по городу Барнаулу ведут подворовый обход личных подсобных хозяйств. Территория на три километра вокруг границ очага признана неблагополучной по смертельной инфекции, поэтому такая же работа организована и в соседнем посёлке Авиатор. Об этом amic.ru сообщили в ведомстве.

Ветуправлению предстоит выявить всех животных, восприимчивых к бешенству, которые не были вакцинированы в течение последних 180 дней. Всем им введут антирабические вакцины ("Рабикан"), их в Алтайском крае сейчас достаточное количество.

"Для животных, проходящих ежегодную вакцинацию антирабическими вакцинами, риск заражения бешенством минимальный. При обнаружении подозрительных в заболевании животных, таких как следы от укусов на коже животного, внезапное проявление агрессии, слюнотечение, судороги, владельцы обязаны сообщить об этом в ветеринарную службу. А также обеспечить их изоляцию, исключающую возможность контакта их с другими восприимчивыми животными и людьми", – сообщили в управлении ветеринарии по городу.

В ведомстве добавляют, что повода для паники нет: бешенство передаётся только контактным путём. У граждан, не имевшим контакта с заболевшим животным, риск заражения отсутствует и необходимости обращаться в медицинские учреждения нет.

Как ранее сообщал amic.ru, в одном из личных подсобных хозяйств на улице Барбарисной в посёлке Спутник выявили очаг бешенства, где указом губернатора Алтайского края от 07.04.2023 № 60 был установлен карантин. В управлении также сообщили, что на территории хозяйства была проведена дезинфекция для уничтожения возбудителя.